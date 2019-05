Festa reúne música e gastronomia paraense em Manaus

Manaus - Música e gastronomia típica marcam a décima edição da “Noite Paraense”, neste sábado (4), a partir das 21h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Avenida Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus. O evento tem objetivo de trazer o melhor da cultura do Estado vizinho para os amazonenses e a comunidade paraense que reside em Manaus.

O evento tem objetivo de trazer o melhor da cultura do Estado vizinho para os amazonenses e a comunidade paraense que reside em Manaus | Foto: Divulgação

Para animar a festa, sobem ao palco a cantora Sandrinha Olliver, conhecida como “A Rainha das Marcantes”, a banda Água Cristalina, com sucessos que marcaram época em toda a Região Norte, além do grupo Amazon Beach, que promete um show dançante. Quem completa o line-up é o DJ Emilson Vila Nova Amaral, representante do movimento das aparelhagens do Pará.

A cantora Sandrinha Olliver vai estar presente | Foto: Divulgação

“A Noite Paraense é uma ótima oportunidade para quem quer matar a saudade do Pará ou deseja conhecer um pouco da cultura desse Estado tão rico. O evento já é tradição na cidade e tem um público cativo. Nesta edição, esperamos receber cerca de três mil pessoas”, destaca a organizadora da festa, Socorro Albuquerque.

No espaço gastronômico, barracas de comidas típicas apresentarão os pratos mais tradicionais da culinária paraense como o tacacá, o vatapá, o pato no tucupi, a farofa de camarão, entre outros. | Foto: Divulgação

No espaço gastronômico, barracas de comidas típicas apresentarão os pratos mais tradicionais da culinária paraense como o tacacá, o vatapá, o pato no tucupi, a farofa de camarão, entre outros.



Os ingressos para a festa estão disponíveis ao valor de R$ 20 para pista e R$ 50 para a área VIP com chope Rio Negro, água e refrigerante liberados das 22h às 03h. Os pontos de venda são a bilheteria da casa e o Moto Express através do telefone (92) 99221-5184.

