Iza apresenta turnê 'Dona de Mim' em Manaus

Manaus - A cantora Iza traz toda a sua energia e encanto com sua nova turnê ‘Dona de Mim’, pela primeira vez em Manaus, no sábado (25) de maio, a partir das 22h, no Diamond, localizado na Avenida do Turismo, Zona Oeste, na ‘Nigth Carioca’. Iza aposta nas boas vibrações, combinadas com reggae e praia em “Brisa”, seu mais novo videoclipe, lançado recentemente.



Inspirada no universo dos musicais, a narrativa do curta mistura muita dança ao ritmo caribenho da canção. Iza incorpora a comandante de um navio e, com seu ballet de tripulantes, alterna cenas de dança em um cenário que remete ao barco e a uma praia do litoral sul de São Paulo.

O EM TEMPO conversou com o Iza, que revelou estar animada para chegar a Manaus. Confira:

EM TEMPO – Iza, o que o público manauara pode esperar desse show?

Iza — Estamos viajando com a turnê, Dona de Mim. O público pode esperar muita dança, todos os sucessos da minha carreira e, claro, a recém-lançada “Brisa”. Eu estou muito feliz com essa música e ansiosa para saber a opinião do público. Ela é mais solar e tem tudo a ver com o que eu tenho ouvido ultimamente”, conta IZA.

EM TEMPO – Este é o seu primeiro show completo em Manaus, não é mesmo? Qual o seu recado para o público manauara?

— Eu ia me apresentar em Manaus, em março do ano passado, mas infelizmente o show foi cancelado. Era um show eletrônico, sem minha banda, sem meu balé. Essa é a primeira vez que vou à cidade com a turnê nova. Espero que o público manauara se divirta muito e aproveite. Quero retribuir o carinho que o público manauara tem comigo. Me apresentei em setembro, na cidade, mas não era um show meu. Foi no Festival Passo a Paço. Essa é a primeira vez, como ela disse, de um show completo dela.

EM TEMPO – Quais as novidades da carreira? Projetos futuros?

— Bom, acabei de lançar “Brisa”, meu novo single com um clipe, ainda estamos na divulgação desse trabalho. Estou à frente do Música Boa, no Multishow também, que sempre tem novidade toda semana. Em breve vem mais música nova e parcerias por aí.

EM TEMPO – Pretende fazer algum clipe na Amazônia?

— Uma boa ideia, quem sabe um dia....

“Briza”

Iza ainda disse que as cores escolhidas para o clipe seguem uma estética color blocking do reggae (amarelo, verde, vermelho e preto, uma mistura das cores de várias bandeiras africanas) e dão mais sensualidade à performance da artista. A direção do curta foi assinada por Felipe Sassi, que também cuidou do roteiro, ao lado da cantora. A direção de arte foi de Poliana Feulo.

— O clipe é muito colorido e foi muito divertido criar o universo dele. Tudo o que que queria, o Felipe conseguiu traduzir em imagens, todas as referências. Eu sempre participo da direção criativa dos meus clipes, mas esse foi diferente porque foi mais lúdico. Foi o clipe que eu mais investi em direção de arte”, completa a cantora afirmando que procuraram uma arte diferenciada, algo que ela ainda não havia experimentado – concluiu.

Segundo informações da produtora local Tríplice Entretenimento, os ingressos disponíveis para área vip variam de R$ 90 (meia entrada) e R$ 180 (inteira), já o camarote tem preço único de R$ 120 e podem ser adquiridos pela internet no site guichê web (https://www.guicheweb.com.br). O ponto de venda físico em Manaus é no Fest Temaki P10, localizado no Parque Dez, zona Sul.

Confira o vídeo:

“Dona de Mim” faz parte do primeiro álbum da cantora | Autor: Divulgação

Leia mais:

Simone filma filho em momento íntimo, é criticada e responde na lata

Val Marchiori chama Luciana Gimenez de girafa após 'treta'