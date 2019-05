Usina Chaminé recebe espetáculo de teatro de bonecos neste sábado

Manaus- O Centro Cultural Usina Chaminé recebe o espetáculo de teatro de bonecos “A Estranha Família de Lily”. A apresentação. A apresentação gratuita começará às 18h30.

Propor uma reflexão sobre o universo da fantasia por meio de uma família que está fora dos padrões estéticos da sociedade. Essa é a principal proposta do espetáculo, que é baseado na obra do cineasta Tim Burton. O enredo relata a história da menina Lily que, após chegar ao seio da família, desperta sentimentos sombrios em cada um dos integrantes do grupo.

De acordo com o diretor do espetáculo, Hely Pinto, por meio de expressionismo, simbolismo e realismo, a peça proporciona um olhar sobre o outro, a vida, o amor e a morte, instigando o público a perceber a alienação imposta pelos padrões da sociedade. Ele garante um espetáculo diferente.

O espetáculo recebe apoio da Secretaria de Cultura do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alunos do Senai promovem Feira Gastronômica nesta sexta-feira (3)

Boi Caprichoso lança CD 2019 neste sábado (4), em Manaus