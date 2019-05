Gargalo leva atrações para o Vieiralves nesta sexta

Manaus - O Gargalo já se tornou o principal destino dos baladeiros que curtem sertanejo universitário, no fim de semana. E pra comemorar o dia do gênero musical que deu origem a esse estilo, a casa preparou uma festa pra lá de especial, nesta sexta (03). A partir das 18h, os cantores Jyou Guerra, Kadu Almeida e Maklin Marques (no Happy-Hour) vão comandar o 'Sertanejinho', cantando os maiores clássicos que marcaram época.

O ingresso custa R$ 10 para entrar no espaço que fica no Vieiralves. E essa noite, também terá promoções especiais: o chopp Brahma vai custar apenas R$ 5,99, das 18h às 21h; balde de long necks Bohemia contendo 10 unidades por R$ 75 e o de Brahma (com 12) por R$ 90. E na área externa, quem pedir a cerveja Original (600 ml) paga apenas R$ 9,99 cada, até às 22h.

Com cinco anos de carreira, Jyou Guerra mantém um repertório sempre atualizado, com os sucessos do momento mesclados a grandes composições famosas nas vozes de ícones do sertanejo. E o gosto por esse estilo musical começou desde cedo. "Apesar de ter tido banda de rock, nunca deixei de ouvir sertanejo, minha avó ouvia bastante quando eu era criança...Então acabei sendo influenciado. Gosto bastante, e hoje representa 100% do meu trabalho" conta ele.

Músicas como “Página de Amigos”, “Tentei te esquecer” e “Evidências” são alguns exemplos que não podem faltar no show do cantor. Em paralelo a isso, Jyou segue fazendo suas próprias composições dentro do estilo musical derivado. “Depois do lançamento do single O Pai Só Quer Tu (que têm tido uma repercussão muito positiva), lanço em junho o novo, que vai se chamar Pára-Quedas" adiantou.

