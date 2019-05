‘Maria Stuarda’ mostra rivalidade entre rainhas no Festival de Ópera

Manaus - Não há registros de que Mary Stuart, rainha da Escócia, e Elizabeth I, regente na Inglaterra, tenham se encontrado, porém as figuras históricas entram em conflito na peça de Friedrich Schiller, na qual foi baseado o libreto da ópera “Maria Stuarda”, do compositor italiano Gaetano Donizetti. Segunda montagem a ser apresentada no 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO), a versão crítica da obra terá estreia em solo brasileiro no palco do Teatro Amazonas, neste domingo (5), às 19h.

O FAO é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. O evento segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio.

Com três horas de duração, incluindo os intervalos, “Maria Stuarda” será apresentada pela Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. A direção musical e regência ficam a cargo do maestro Marcelo de Jesus, que destaca a ópera como importante no repertório belcantista, no qual o canto e a voz são as características principais da obra.

“O Bel Canto já faz parte do DNA do Festival. Já fizemos obras de Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini que, juntos a Donizetti, são o auge dessa tradição vocal. ‘Maria Stuarda’ tem sido resgatada nos teatros de todo mundo, e já tínhamos esta obra separada para ser realizada. Isso evidencia o quanto o FAO continua se mantendo alinhado em relação ao pensamento contemporâneo. Quando pesquisamos também descobrimos que ainda não havia sido apresentada no país, o que foi uma surpresa para nós”, diz Marcelo de Jesus.

De acordo com o maestro, há um movimento cultural em torno da obra das duas rainhas, nos últimos anos. Na temporada 2019-2020 de The Metropolitan Opera, de Nova York, “Maria Stuarda” está incluída entre as obras que serão apresentadas. A estreia recente do filme “Duas Rainhas” (“Mary Queen of Scots”, 2018) também é reflexo deste movimento.

“A história envolve diversos elementos chamativos para o público. Mary era prima de Elizabeth e tinha direito ao trono da Inglaterra. Porém, Mary era católica, e o reino inglês estava dominado pelo protestantismo, defendido por Elizabeth. Há intrigas políticas, sociais e religiosas, um jogo de xadrez dos tronos que atinge o público e faz parte do conceito da montagem para o FAO”, pontua o regente.

O jogo de poder citado por Marcelo de Jesus é refletido nos cenários de Giorgia Massetani, nos quais o público poderá reconhecer detalhes de um tabuleiro de xadrez, e também nos figurinos assinados por Fábio Namatame, que faz uma releitura dos trajes usados pela realeza e pelos nobres do século 16.

“A obra é belíssima, o elenco de solistas que temos é incrivelmente talentoso e a montagem do FAO é linda visualmente. Estes elementos, unidos às características do enredo, com certeza irão chamar e prender a atenção do público", afirmou.

Obra

Quando estreou em 1835, em Milão, na casa de ópera La Scala, “Maria Stuarda” tinha três atos. A versão crítica que será apresentada no Teatro Amazonas tem dois, cantada em italiano. “A versão crítica tem um grande primeiro ato, com dois quadros, e um segundo ato com um quadro. Como sempre no FAO, apresentamos a obra completa, sem nenhum corte”, explica Marcelo de Jesus.

Junto a “Anna Bolenna” e “Roberto Devereux”, “Maria Stuarda” faz parte das chamadas “Rainhas de Donizetti”, obras baseadas no período Tudor (1485-1603). O enredo inicia com Mary aprisionada e mostra, desde o início, um grande confronto entre as duas rainhas.

Montagem conta com as participações dos cantores Paulo Mandarino, Pepes do Valle e Dhijana Nobre | Foto: Michael Dantas/SEC

“Este confronto tem seu ápice quando as duas se encontram e Mary xinga Elizabeth. Tanto Donizetti quanto o libretista Giuseppe Bardari foram transgressores à época, por colocar xingamentos nunca antes vistos numa ópera. Mary diz que Elizabeth é a filha impura de Anna Bolenna e a chama de meretriz, algo bem forte naqueles tempos”, ressalta o regente.



Ainda segundo o maestro, este é o trecho-fetiche da obra, sendo regravado diversas vezes. “O trecho é muito famoso e grandes cantoras de ópera já realizaram gravações apenas desta parte, por ser um trecho marcante e famoso no mundo da ópera”, acrescenta o maestro.

Elenco

O elenco de “Maria Stuarda” conta com Tatiana Carlos (soprano), como Elizabeth; Cristina Giannelli (soprano), como Mary; Dhijana Nobre (soprano), como Anna Kennedy; Paulo Mandarino (tenor), como Roberto, conde de Leicester; Fred Oliveira (barítono), como Cecil; e Pepes do Valle (baixo), como Talbot.

“Tatiana é um jovem talento, com um grande potencial, que faz estreia no FAO. Em contrapartida, temos a experiência da italiana Cristina Giannelli, que já interpretou Mary em três produções. Assim como temos, também, Pepes do Valle, que fará sua 50ª obra, e um dos nossos expoentes do canto, que é Dhijana Nobre. O FAO tem tradição de unir novos e experientes talentos”, comenta Marcelo de Jesus.

A amazonense Dhijana Nobre participa do FAO desde 2009, já tendo feito a “Lucia di Lammermoor” de Donizetti. Ela interpretará a melhor amiga de Mary. “Anna é solicitada, pela própria Mary, para acompanhá-la no momento da execução. Para mim, é um privilégio fazer mais um papel de Donizetti, que é bel canto puro e muito bem estruturado. Também é uma honra poder estar no mesmo palco de grandes nomes nacionais e internacionais da ópera”, declara a soprano.

A carioca Tatiana Carlos faz sua estreia no FAO e no Teatro Amazonas. Já atuou em diversos papéis e agora também fará sua primeira Elizabeth. “Ela é um personagem incrível e complexo. Na história, ela é a vilã, mas não a vejo apenas como isso. É um desafio enorme para mim abraçar toda essa gama de cores e pensamentos que eu vejo nela, e tentar passar isso ao público”.

A ópera “Maria Stuarda” ainda terá reapresentações nos dias 10, sexta-feira, às 20h; e 12 de maio, domingo, às 19h | Foto: Michael Dantas/SEC

Com um bacharelado em canto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tatiana está terminando atualmente o mestrado em Performance Vocal na Brigham Young University (BYU), nos Estados Unidos. Há duas semanas em Manaus, a cantora destaca o acolhimento do elenco e dos amazonenses.



“Está sendo uma experiência indescritível estar em Manaus e no Teatro Amazonas. Eu sou a mais nova do elenco e estou me sentindo muito acolhida pela equipe e por todos. O espetáculo está lindo, acredito que o público gostará bastante”, diz.

A ópera “Maria Stuarda” ainda terá reapresentações nos dias 10, sexta-feira, às 20h; e 12 de maio, domingo, às 19h.

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o FAO celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. Também estão na programação “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi. Na semana passada, foi apresentado “Ernani”, de Giuseppe Verdi, com casa lotada.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta que um dos diferenciais este ano é a ampliação do acesso aos espetáculos. O FAO conta com programação nos teatros Amazonas e da Instalação, nos centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça, em shoppings, hospitais e escolas de Manaus, além de chegar ao interior.

“É um espetáculo grandioso e ficamos felizes pela procura do público. Os ingressos, que são bem acessíveis, têm esgotado em todas as apresentações”, disse ele.

Os ingressos para o FAO 2019 estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

A programação do festival abrange, ainda, o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; o projeto “Ópera Mirim”; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; o concerto do Dia das Mães; e Mulheres da Ópera.

