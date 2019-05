Cine Teatro Guarany exibe curtas-metragens de jovens do interior do AM

Curtas-metragens produzidos por jovens do interior do Estado serão exibidos no Cine Teatro Guarany no anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, Centro, zona sul), pelo programa Cine Clube de Arte. O evento será realizado neste sábado (4), às 18h, com entrada gratuita e classificação livre.

O Cine Clube de Arte é um programa contínuo, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Segundo o Secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa tem a intenção de difundir a cinematografia produzida no Amazonas, valorizando os artistas da região e dando maior visibilidade ao trabalho feito por cineastas locais.

Os curtas-metragens que serão exibidos foram selecionados através da segunda edição do projeto “Cabocão Cine Festival”, realizado em 2018. Trata-se de uma iniciativa do cineasta Zé Leão, que estimula, divulga e promove produções de filmes, por meio de oficinas de cinema, para jovens do interior do Amazonas. “O objetivo desse projeto é proporcionar o crescimento da sétima arte dentro de uma linguagem regional, nacional e universal’, explica.

Da realização desse trabalho, Leão escolheu os 14 melhores curtas para a mostra: “A Procissão Das Almas” (Manacapuru); “Colchão Velho” (Anori); “Confusão” (Itacoatiara); “Prova de Amor” (Anori); “Jacaré” (Itacoatiara); “Apaixonados” (Anori); “Esse é meu Filho” (Codajás); “Casos de Família” (Anori); “Se Não” (Iranduba); “Mi Ajudi” (Anori); “O Machado Dourado” (São Paulo De Olivença); “Os Macios” (Anori); “Quem Mente Mais?” (Codajás); “Manjara” (Presidente Figueiredo).

Cada filme tem duração de 1 a 15 minutos. Ao final da exibição, o público presente será convidado a participar de uma roda de conversa.

Leia mais:

Iza apresenta turnê 'Dona de Mim' em Manaus

Vídeo: Garantido prepara a festa da Alvorada Vermelha em Parintins