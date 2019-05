Mais de 35 artesãos participam de feirão na Ponta Negra

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza a partir desta sexta-feira, 3, até o dia 12/5, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, das 16h às 22h, a Feira do Trabalhador Artesão, em alusão às comemorações pelo Mês do Trabalhador.

O evento conta com a participação de 38 artesãos cadastrados no banco de dados do Departamento de Economia Solidária e Criativa, da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e tem o objetivo de criar espaços de oportunidade para a categoria.

“Este é mais um evento que busca valorizar o trabalho dos artesãos locais, ao mesmo tempo em que são criadas oportunidades para que possam comercializar aquilo que produzem, como sempre foi a diretriz do prefeito Arthur Neto”, avalia o secretário da Semtepi, Marco Pessoa.

“A feira é parte integrante das inúmeras atividades realizadas pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa da secretaria e possui o objetivo de proporcionar novos espaços de venda e divulgação para a classe”, explica o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa, Virgílio Melo.

*Com informações da assessoria

