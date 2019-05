Manaus concorre com Belém e Porto Velho para sediar parque temático

Manaus- Antes de falecer, em novembro de 2018, o criador de diversos personagens do Universo Marvel, Stan Lee, havia iniciado o projeto “Aliados da Amazônia”, parque temático com os super heróis, para preservação da floresta.

No momento, Manaus (AM), Belém (PA) e Porto Velho (RO) estão passando pela fase de analise dos relatórios de infraestrutura e potencial econômico dos municípios. A divulgação da capital-sede pode ser feita em breve.

A previsão do início das obras do parque temático não foi divulgada, mas a previsão é que seja no segundo semestre de 2020.

Parques temáticos, como o anunciado pela SLKU -Stan Lee Kids Universe, podem criar diversos empregos diretos e indiretos, atrair turistas, injetar milhões por ano na economia local e gerar melhoria na infraestrutura do município escolhido para sediá-lo.



