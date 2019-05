Burguer King recruta elenco da propaganda vetada por Bolsonaro

Uma ação de marketing promovida pelo Burger King deu o que falar nas redes sociais. A rede de fast food ironizou nesta sexta-feira (3), a decisão de Jair Bolsonaro, de retirar do ar uma propaganda do Banco do Brasil.

Sem citar diretamente a decisão do presidente, a empresa postou uma série de Stories em seu Instagram repletas de referências ao caso.

“Procura-se elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial”, dizia o primeiro Storie. "Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos: ter participado de um comercial que tenha sido vetado e censurado nas últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, gay, hetéro, trans, jovem, idoso. Curtir fazer selfie é opcional", continuou a empresa.

No último dia (25), Bolsonaro censurou uma propaganda do Banco do Brasil marcada pela diversidade, que contava com atrizes e atores negros, gays e trans. Logo em seguida, o diretor de Comunicação e Marketing responsável pela peça foi exonerado. A atitude da lanchonete rendeu ataques nas redes sociais.

