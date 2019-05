Vídeo: Conheça os bastidores do Festival Amazonas de Ópera

Manaus - O Festival Amazonas de Ópera é um dos espetáculos mais grandiosos do Brasil. São cenários e figurinos encantadores, que abrilhanta as cenas, tornando cada apresentação mágica.

E todo o material usado em cena é confeccionado na central técnica de produção, onde mais de 100 profissionais, estão há três meses empenhados na criação e no acabamento das peças.

Essa já é a 22ª edição do festival, com o passar dos anos os cenários se tornaram cada vez mais encantadores.

Além dos cenários, os figurinos também são essenciais para as apresentações. Para a estilista Emilia Reily, a roupa ajuda na transformação do ator em personagens de características diferentes.

Apenas 19 profissionais trabalharam durante meses para produzir mais de mil figurinos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Mais de mil figurinos foram produzidos no atelier. Os 19 profissionais entre costureiras e figurinistas estiveram empenhados para que tudo ficasse assim pronto para subir no palco, mas os trabalhos não terminei aí, pois eles ainda montam um atelier dentro do teatro para fazer alguns ajustes.

O festival gera mais de 600 postos de trabalho diretos e mais de 90% dessa mão de obra é amazonense.

Essa edição do Festival Amazonas de Ópera começou no último dia 26 de abril e segue até o dia 30 de maio, com dezenas de espetáculos, e celebra o centenário do compositor e maestro amazonense Cláudio Santoro.

Os ingressos estão a venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela internet pelo site www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60. Vale a pena conferir de perto o resultado de todo esse trabalho.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

