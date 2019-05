Sensation+ se apresenta no Atlético Rio Negro Clube dia (18)

Manaus- O grupo Sensation + se apresenta dia (18) de maio no Atlético Rio Negro Clube no Centro. Os portões abrem a partir das 22h. A entrada custa R$ 30 (por pessoa). O show também contará com artistas convidados: Mommy, Guerline e Yedzo tét Glass.

O Sensation + existe há mais de dois anos e foi formado em Manaus. No repertório, reggaeton, zumba, reggae, zouk e kompa, o ritmo haitiano. Com músicas autorais e interpretações de vários artistas, a banda canta, ainda, em cinco idiomas, como o crioulo, sua língua nativa. Músicas em francês, inglês, espanhol e português, também fazem parte do repertório.Mais informações sobre a festa podem ser obtidas por meio do número (92) 9 8180-3803 e 9 9328-8478.

