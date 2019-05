Com tema de heróis, 9ª edição do Semeando Gratidão será no 1º de junho

Manaus - Há 3 anos conectando pessoas, o projeto Semeando Gratidão realiza no dia 1º de junho, a 9ª ação social denominada como "Uma aventura no universo dos super-heróis", na Escola Alternativa, localizada na Rua Ferreira, 179, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro Mauazinho II, na Zona Leste de Manaus. Os interessados podem fazer doações de vários materiais.

A programação que deve atender 89 crianças matriculadas na escolinha e também cerca de 100 residentes da comunidade, contará com oficinas de violão, violino, flauta doce, slime e pela primeira vez de Muay thai. Uma sessão de cinema e uma atividade para falar sobre higiene bucal com entrega de kits também será realizada. Ainda as crianças serão presenteadas com brinquedos e poderão experimentar um lanche especial.

A idealizadora do projeto, a jornalista Fábia Lima, destacou que desde o inicio do Semeando Gratidão as oficinas são realizadas com objetivo de oferecer cultura, despertar sonhos e o contato com instrumentos musicais.

"Quando o projeto Semeando Gratidão começou há 3 anos, ele foi a minha forma de contribuir para a redução das desigualdades sociais e tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Não queria fazer parte do grupo numeroso de pessoas que não olham para o lado ou não se preocupam com as injustiças. Então, o meu pensamento sempre foi que o projeto não podia se resumir em levar somente brinquedos, mas sim entregar muito mais. Fazemos um trabalho pequeno, mas se de 10 crianças atendidas em uma oficina, uma for alcançada, a ação social ali plantou uma semente", afirmou Fábia.

Despertando sonhos e promovendo oficinas toda vez que é realizado, o projeto Semeando Gratidão promove atividades educacionais para crianças e adolescentes da periferia de Manaus e atualmente conta com 30 voluntários fixos - que são carinhosamente chamados de semeadores da gratidão. Na próxima edição, marcada para junho, "super-heróis" farão parte da brincadeira.

Uma das novidades desta edição, é a realização de uma oficina de Muay thai - arte marcial originária da Tailândia, onde é considerada desporto nacional. Pela primeira vez instrutor da modalidade durante o projeto, Paulo Neves, de 31 anos, lembrou da importância do esporte na transformação de vidas.

"Ser voluntário nas oficinas do semeando é uma oportunidade de contribuir para os desenvolvimentos dos pequenos. Conseguir transmitir os ensinamentos do esporte, como: respeito, disciplina e ética as futuras gerações é uma grande honra. Estou animado com a primeira oficina e desejo que projetos como estes, que apostam no futuro das crianças, possam sempre crescer", disse Paulo.

O instrutor de flauta doce, Carlos Alexandre, de 37 anos, lembrou que descobriu sua vocação pela música durante uma ação social que teve uma aula do instrumento. Ele destaca a importância das crianças terem contato com instrumentos musicais durante as oficinas do projeto.

"Quando era criança participei de uma oficina de flauta doce. Assisti a aula e me despertou o interesse pelo instrumento, porque achei muito legal. No primeiro momento, entre 10 alunos, ficou eu e mais um. Dois anos depois, estava fazendo parte da banda de música local da minha cidade. Espero que durante esta ação outra crianças sejam tocadas, como eu fui", comentou.

A Escolinha Alternativa, é um projeto da Área Missionária Nossa Senhora dos Navegantes. O projeto trabalha os conteúdos programáticos até a alfabetização, sempre colocando os valores da família, valores cristãos, visando que se tornem cidadãos de bem. Ao ensinarem as crianças a ler, as prepara criança para ingressar na escola regular. Há o projeto de música, com aulas aos sábados, e dança (balé), com as meninas.

Para beneficiar a escolinha, o projeto está arrecadando doações que serão entregues a instituição, entre os materiais de primeiros socorro estão: frascos de água oxigenada, soro fisiológico e álcool; algodão; ataduras elásticas, de crepom e de gaze; bandagem; esparadrapo; gaze estéril; cotonetes; luvas descartáveis para procedimentos; repelente contra insetos; sachê de toalhas antissépticas; soro fisiológico; spray antisséptico; termômetro; e tesoura sem ponta.

Entre os materiais de limpeza que estão sendo arrecadados estão: esponja, sabão (barra), água sanitária, papel higiênico. Além de legumes, leite em pó, tubérculos, frutas e proteína (carne); material escolar: emborrachados e cola quente. Brinquedos – Bolas e bonecas.

