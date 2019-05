Vídeo: diretoria do Garantido pede que cartaz do festival seja trocado

Parintins - A Secretaria de cultura de Parintins trabalha a impressão do cartaz do Festival Folclórico de Parintins desde a última segunda-feira (6), mas o boi-bumbá Garantido ingressou com recurso junto à Secretaria a anulação do concurso que selecionou o cartaz.

A diretoria do boi-bumbá Garantido confirmou na manhã de ontem que vai entrar com um recurso pedindo a anulação do concurso, por achar o cartaz tendencioso. A Secretaria de cultura de Parintins disse que vai aguardar o pedido de recurso do Garantido para analisar o caso.

A presidência do Garantido alega que o cartaz não cumpre com o regulamento do concurso | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Concurso

O concurso para a escolha do cartaz foi realizado no último sábado (4) e coordenado pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP) nesse ano. O evento contou com a participação de representantes da Secretaria de cultura do estado e da Universidade Federal do Amazonas.

No total, 25 telas participaram do concuro, e a escolhida é a de autoria do artista Pedro Farias Júnior. O presidente da AAPP, Rob Barbosa, disse que apesar do pedido de anulação da diretoria do Garantido, a entidade deu mais credibilidade para o concurso neste ano.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Tadeu de Souza/TV Em Tempo

