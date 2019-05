Feira de pets para adoção no Mundo Mágico dos Unicórnios do ViaNorte

O shopping Manaus ViaNorte realiza neste sábado (11), a partir das 10h, uma feira de pets com deslife e adoção de animais, além da exposição de produtos, com a participação da ONG OBA.

O evento faz parte da programação do “Mundo Mágico dos Unicórnios”, que acontece até o próximo dia (12), no empreendimento, que está tomado por imagens desses seres mitológicos nas mais diversas formas como objetos, vestuário e decoração.



A programação temática tem atrações diárias. O destaque fica por conta de um carrossel de unicórnios instalado na praça de eventos do centro de compras pelo Fun Park. Quem adquirir um passaporte para o parque de diversões ganha um voucher para brincar no carrossel.



No sábado e domingo, às 16h, estão agendadas oficinas de máscaras de unicórnios e pintura de rosto, além de um circuito com várias estações de atividades para as crianças. As 18h, haverá apresentação teatral e musical.



Todo o shopping recebeu decoração temática com infláveis, máscaras e adereços de unicórnios. As lojas estão comercializando diversos produtos seguindo essa linha de objetos e roupas, calçados, travesseiros. Também será realizada uma feira em parceria com o Instituto Mãos que Criam Arte voltada para o tema.



O unicórnio é uma figura mitológica representada por um cavalo com um chifre em espiral no meio da cabeça e considerado um símbolo de pureza e força, estando presente em várias histórias medievais como um animal dócil e mágico. A palavra "unicórnio" tem origem do latim, unicornis, significa "um único chifre".

