Festival de Parintins terá revista oficial em 2019

Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins | Foto: Ione Moreno

Manaus - A 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins terá como uma das novidades o lançamento da revista oficial do Festival, com notícias e informações sobre o grande evento da Ilha Tupinambarana, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho. A publicação será desenvolvida em parceria pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (Impeam), Secretaria de Estado da Cultura (SEC) e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).



A proposta da Revista Oficial do Festival de Parintins 2019 surgiu de reunião realizada na manhã desta segunda-feira (6/5), no Salão Rio Solimões, no Centro de Manaus, entre dirigentes de órgãos estaduais e representantes dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, para tratar do Projeto Parintins 2019/2020.

O encontro teve a participação do diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero; do titular da SEC, Marcos Apolo Muniz; da presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros; e do presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, e do membro da Comissão de Arte do Garantido, Allan Rodrigues, com suas respectivas equipes. | Foto: Divulgação

Com a proposta de levar informação para visitantes e turistas, a Revista Oficial do Festival de Parintins 2019 deverá trazer um conteúdo abrangente em grandioso evento da Ilha Tupinambarana, fazendo um panorama do evento e trazendo programação, novidades e detalhes de tudo que vai acontecer na edição deste ano.

Também no encontro foram discutidas propostas para depois do Festival deste ano, incluindo ideias para o Dia das Crianças, com vistas ao futuro do evento, e para a próxima edição, em 2020.

Para esta terça-feira (7/5), uma nova reunião está marcada na sede da Amazonastur para dar continuidade e definir detalhes a respeito da Revista Oficial do Festival de Parintins 2019.