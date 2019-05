Marília Mendonça em Manaus? Cantora grava DVD no Largo nesta quarta

Manaus - Representante musical de todos os amantes da "sofrência", a cantora Marília Mendonça desembarca em Manaus nesta quarta-feira (8) para a gravação de uma das músicas do seu DVD "Todos os Cantos, Volume 1". A música que vai virar clipe, inclusive, já foi divulgada: "Supera", postada nas redes sociais da artista.

Os fãs descobriram que Marília viria para a capital amazonense após encontrarem uma megaestrutura de shows em montagem no Largo de São Sebastião, no coração do Centro de Manaus. A informação não chegou a ser confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, mas Marília fez dois posts em seu Twitter nesta terça-feira (7) que podem ser considerados uma pista de que, sim, o show será em Manaus.



Já no Facebook da cantora, a única dica dada foi que a cidade escolhida para a gravação do DVD foi considerada uma das 50 melhores cidades da América Latina para negócios pela revista America Economica. O post foi feito por volta das 11h29 desta terça-feira.

Trajetória



Foi na capital amazonense, inclusive, que Marília Mendonça gravou seu primeiro DVD: "Realidade", em 2016. A gravação da música "Supera" para o DVD "Todos os Cantos" pode reconfirmar a relação de amor que a cantora tem com a cidade.

Outras capitais, como Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), também já foram palco da gravação do DVD. Ao todo, foram 14 cidades, com as gravações acontecendo sempre em locais públicos e tradicionais, e com acesso gratuito.

O "Todos os Cantos Volume 1", lançado nas plataformas digitais, conta com 12 canções gravadas em 11 cidades. As próximas cidades - incluindo Manaus - serão incluídas no volume 2. Os clipes das primeiras canções já constam no canal do YouTube de Marília Mendonça, e há canções com mais de 260 milhões de views no YouTube.



