Marília Mendonça chega a Manaus e convida fãs para show no Largo

Manaus - A rainha da sofrência, Marília Mendonça, chegou em Manaus nesta quarta-feira (8), para a gravação de uma das músicas do seu novo projeto: "Todos os Cantos, Volume1".

Pela manhã, a cantora esteve no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, para fazer os últimos ajustes técnicos, como a passagem de som e montagem do palco, para o show que será realizado às 19h no local.

Nas redes sociais, a cantora disse que tem lembranças maravilhosas de Manaus, onde gravou o DVD “Realidades”.



"Vocês são meus convidados especiais e eu conto com vocês para divulgação, porque hoje nem panfleto tem", brincou a cantora em uma live no Instagram.

A cantora cercada pelos fãs | Autor: Divulgação

Projeto "Todos os Cantos"

Para a realização do projeto, a cantora já passou por quatorze cidades do Brasil, como: Belém/PA, Goiânia/GO, Palmas/TO, São Luís/MA, Fortaleza/CE, Recife/PE, Natal/RN, João Pessoa/PB, Cuiabá/MT, Campo Grande/MS , Maceió/AL, Teresina/PI, Salvador/BA e Boa Vista/RR, última cidade pela qual a tour passou.

"Todos os Cantos Volume 1" foi lançado nas plataformas digitais, conta com 12 canções gravadas em 11 cidades. As próximas cidades - incluindo Manaus - serão incluídas no volume 2. Os clipes das primeiras canções já constam no canal do YouTube de Marília Mendonça, e há canções com mais de 260 milhões de views no YouTube.



