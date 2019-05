‘Amazonas Plural’ reúne fotografias e vídeos de 120 artistas do AM

Manaus - A exposição “Amazonas Plural” chega à segunda edição reunindo fotografias e vídeos de 120 artistas amazonenses. A abertura da mostra, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), será nesta quinta-feira (9), às 19h, no Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Lourenço da Silva da Braga, s/nº, Centro), com entrada gratuita.

Com curadoria de José Zamith, a coletiva é composta por 252 obras de 120 artistas amazonenses, de Manaus e dos municípios de Lábrea, Parintins, Atalaia do Norte, Maraã, Itacoatiara, Tefé e Nova Olinda do Norte. A exposição tem temática livre para que cada artista revele suas perspectivas.

Exposição 'Amazonas Plural' contará com 252 obras de 120 artistas amazonenses | Foto: Reprodução

De acordo com Zamith, a proposta é apresentar o olhar individual e autoral dos artistas. “Deixamos aberto para fluir naturalmente como cada um transmite seu olhar e observa tudo a sua volta usando seus próprios ângulos, temas e cores de forma singular que, ao juntar com todos os fotógrafos, se torna plural”, diz o curador.



“Amazonas Plural” segue em cartaz até o dia 27 de julho de 2019, aberta ao público no horário de visitação do Centro Cultural Usina Chaminé: de segunda a sábado, das 9h às 17h.

*Com informações da assessoria

