Marília Mendonça arrasta milhares de fãs para show no Centro de Manaus

Manaus - Na noite desta quarta-feira (8), milhares de pessoas foram ao Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, para acompanhar o show totalmente gratuito da "rainha da sofrência" Marília Mendonça. Ela está gravando um novo DVD, intitulado "Todos os Cantos", e Manaus foi uma das cidades escolhidas para ter um trecho veiculado no novo projeto que ainda não tem data definida para ser lançado.

Os fãs da cantora foram ao delírio com a apresentação e com a interpretação da nova música, intitulada "Supera". A faixa deve ser incluída no novo DVD, assim como as imagens gravadas em Manaus.

Durante a apresentação, Marília agradeceu bastante ao público presente, e disse que já estava com saudade de voltar para a terrinha. Ela ainda frisou que o público da cidade nunca a decepciona. "Acreditem se quiser, Manaus bateu o recorde de público de todas as gravações desse novo projeto que estamos fazendo. Vocês tem uma energia a maravilhosa, obrigado por tudo isso Manaus", completou a cantoria.

Mal estar

Em determinado momento da gravação, Marília passou mal e precisou sair do palco para se recuperar. Assim como a artista, o público também foi afetado por vários jatos de spray de pimenta que foram jogados no local. A autoria permanece desconhecida.

A cantora chegou a passar mal durante o show por conta de jatos de spray de pimenta lançados no local | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

Crianças e idosos também passaram mal durante o evento. Com muitas pessoas no local, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas precisou atender diversas residências localizadas na região do Largo por conta do intenso calor. Algumas pessoas desmaiaram e foram atendidas em ambulâncias que estavam posicionadas próximo ao local.



Confusão

Durante a apresentação da cantora, o "empurra-empurra" do público chamou a atenção de Marília, que por diversas vezes, parou a música para chamar a atenção do público. "Gente, isso aqui está muito bonito. Vamos curtir o show sem empurrar um ao outro, por favor. Vamos fazer Manaus aparecer bonita no DVD. Aqui sempre é sucesso, desde o nosso primeiro trabalho nessa cidade abençoada", finalizou Marília.

