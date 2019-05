Fafá de Belém traz ‘Guitarradas do Pará’ a Manaus

Manaus - A cantora Fafá de Belém comemorará os seus 40 anos de carreira com o emocionante show ‘Guitarradas do Pará´’, em Manaus, no Dulcila Festas e Convenções – localizado na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – nesta quinta-feira (9). Fafá conversou com exclusividade com o EM TEMPO e revelou que gravou uma série em Portugal. A cantora também pretende se dedicar ao projeto ‘Humana’, onde aborda suas raízes e a necessidade de se viver as emoções.

Os ingressos custam R$150, lugar na mesa, com buffet de salgados. Os tickets podem ser adquiridos na loja VR Collezioni, no Manauara Shopping, localizado na Avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul. Nesta noite, ela canta sucessos do seu mais recente álbum, o 24° de sua trajetória. Produzido pelo DJ Zé Pedro e com direção musical de Arthur Nogueira, o novo trabalho reúne 10 faixas, com destaque para a releitura de “Revelação”, sucesso de Fagner dos anos 1970. O segundo single é “O Resto do Resto”, de Fátima Guedes e “Alinhamento energético”, de Letícia Novaes.

Além das duas faixas citadas, outros destaques do novo álbum de Fafá de Belém são as releituras de “Toda Forma de Amor” (de Lulu Santos).

“Guitarradas do Pará” tem no repertório pérolas das muitas fases de Fafá, além de canções do álbum “Do Tamanho Certo para o meu Sorriso”, vencedor do Prêmio da Música Brasileira 2016 em duas categorias.

EM TEMPO – Fafá, você comemorará seus 40 anos de carreira em Manaus. O que o público pode esperar desse show?

Fafá de Belém — Vou com o show “Guitarradas do Pará” para Manaus. É um show em que eu misturo as músicas conhecidas da minha carreira ao lado dos músicos e guitarristas Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, o Combo Cordeiro, como eu gosto de chamar.

EM TEMPO – Você gravou a música do compositor amazonense Chico da Silva, que estourou no país inteiro. Conte um pouco como foi para fazer essa gravação.



F.B. — Chico é um talento e poder gravá-lo foi um imenso prazer.

EM TEMPO – Você esteve em Portugal. Podemos esperar um novo trabalho?



F.B. — Não estou em turnê. Estava gravando uma série em Portugal, que ainda é surpresa. Mas estou sempre fazendo shows em Portugal. Em breve, espero ir com ‘Humana’ – a cantora ainda não pode divulgar informações das gravações.

EM TEMPO – Qual o diferencial do novo álbum ‘Humana’?

F.B. — Eu acho que está todo mundo gritando muito, mas é o momento da gente conversar. Esse projeto nasceu da necessidade de se falar de emoções verdadeiras, do lado humano do ser. Quero que as pessoas reflitam sobre o momento que se vive, um momento de vazios. Estamos vivendo um processo mundial de solidão, então, eu quis falar de afeto.

EM TEMPO – Você fez uma pequena participação na novela da Globo, ‘A Força do Querer’, isso não te despertou o desejo de atuar?

F.B. — Eu adoro atuar. Fiz o show dos famosos, que também é atuar. Sempre que tiver oportunidade e agenda, estarei aberta.

EM TEMPO – Você já gravou discos com alusão à sua biografia e suas raízes paraenses. Pensa em fazer um livro?

F.B. — Desde agosto do ano passado, tenho gravado e registrado minhas histórias. A ideia é transformar em biografia, sim.

EM TEMPO – Pode acrescentar trabalhos e projetos, os quais não mencionei aqui.

F.B. — Meu foco agora é o Humana. Estou apaixonada e profundamente tocada por cada música desse álbum. Quero viajar o Brasil todo com ele agora.

