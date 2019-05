Artista amazonense leva espetáculo "Ella" para Festival Internacional

O espetáculo “Ella” é um solo de palhaço que propõe a discussão sobre a violência de gênero contra a mulher | Foto: Divulgação / Heldemar Carlos

Manaus – A artista amazonense Ana Oliveira, 28 anos, vai levar pela primeira vez o espetáculo “Ella” para o Vabieka Fest, festival internacional que reúne palhaças de vários países da América Latina. A atriz vai ser uma das três brasileiras que representarão o país no evento que será realizado entre os dias 24 a 26 de maio na cidade de Puebla, no México.



Essa é a segunda edição do Festival Internacional de Palhaças de Vabieka, que tem como objetivo exibir os trabalhos de palhaças do México, Brasil, Chile e Colômbia, além de promover espetáculos, oficinas, debates e exibição de filmes sobre o universo da palhaçaria feminina. Serão mais de 32 palhaças ao redor do mundo que apresentarão seus espetáculos para um intercâmbio de conhecimento.

O espetáculo “Ella” é um solo de palhaço que propõe a discussão sobre a violência de gênero contra a mulher, em especial, a violência simbólica dos constrangimentos morais impostos pelas representações sociais de gênero. A apresentação estreou em 2014, como fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da atriz Amazonense, e desde então já foi performado em vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná.

O objetivo central da montagem é atingir a plateia de maneira a instigar uma reflexão | Foto: Divulgação / SEC

Ana Oliveira explica que é a primeira vez que o espetáculo será exibido em palcos internacionais e que sua participação pode ser a inspiração para outros artistas locais divulgarem seus trabalhos.



“Eu estou feliz e lisonjeada em ter sido selecionada. É um reconhecimento do trabalho de pesquisa que eu tenho feito na palhaçaria de Manaus. É importante mostrar o trabalho que é feito aqui e levar o espetáculo das mulheres palhaças do Brasil. Espero que isso seja uma ponte para outros artistas”, comenta a artista amazonense.

Ana Oliveira espera que sua participação inspire outros artistas amazonenses a divulgarem seus trabalhos | Foto: Lucyleny Rocha

O objetivo central da montagem é atingir a plateia de maneira a instigar uma reflexão e discussão sobre a temática abordada ao mesmo tempo em que se pretende quebrar com as expectativas que poderão ser construídas no decorrer do espetáculo.



A atriz explica que a escolha de uma palhaça para abordar um tema tão denso se deu em função da linguagem lúdica quebrar a resistência inicial do público. “Eu me desafiei em juntar o palhaço com um tema delicado porque essa linguagem ‘desarma’ as pessoas. Eu quis que as pessoas se identificassem inicialmente comigo para depois falar o que eu quero falar”, afirma a atriz.

O espetáculo “Ella” vai estar em cartaz na próxima sexta-feira (17), às 20h, no Ateliê 23, localizado na R. Tapajós, 166, Centro. O evento é gratuito, mas o espaço é reduzido, recomenda-se chegar 20 minutos antes da apresentação para garantir um lugar.

Leia Mais

Usina Chaminé receberá oficina de Teatro e Espetáculo 'Ella'

Cotidiano manauara retratado por palhaços

Cacompanhia aborda a resistência do circo em Manaus