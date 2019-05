Morre Luiz Vitalli, expoente do teatro e cinema no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - A cultura do Amazonas perdeu nesta quinta-feira ( 9), um entusiasta da área. Ator, produtor, professor e diretor, Luiz Vitalli morreu aos 60 anos, após uma parada cardíaca no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Ele estava em tratamento de uma trombose em uma das pernas desde segunda-feira (6



Vitalli era diretor da companhia Pombal Arte e Espaço Alternativo e morava no Amazonas desde a década de 80, onde construiu um grande legado no cinema e no teatro. ).

Paulista de nascimento, mas amazonense de coração, Vitalli foi um dos grandes expoentes do teatro e do cinema amazonense, atuando como diretor, ator e produtor.

Um dos últimos trabalhos de Vitalli, o curta-metragem “Vila Conde”, rendeu-lhe o prêmio de melhor atuação no Festival Olhar do Norte 2019, em abril.

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, lamentou a morte do artista. Para Muniz, Vitalli deixará um grande legado devido a sua atuação no cenário cultural amazonense.

" “O falecimento de Luiz Vitalli muito nos sensibiliza. Era uma pessoa pela qual eu tinha muita admiração, respeito e carinho, certamente um nome que ficará marcado na história cultural do Estado por conta de seu extenso legado. Ele sempre teve um compromisso muito grande com a arte e deixa órfãos muitos de seus seguidores e artistas que compartilhavam de seus ideais. Meu respeito à família e à classe artística que sente a perda deste grande artista”. " Marco Apolo Muniz, Secretário de Cultura do Estado do Amazonas

O velório será realizado no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro. A previsão é que a cerimônia de despedida inicie por volta de 14h. O Palácio Rio Negro não abrirá para visitação turística na data de hoje.



