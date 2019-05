Festival de Ópera transforma vida de amazonenses

Algumas pessoas amam tanto ópera que acabam seguindo profissionalmente a paixão delas | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - A ópera é um gênero que mistura música e teatro, onde todo texto é cantado com acompanhamento de instrumentos musicais, coro de cantores, atores, bailarinos e figurantes. No Amazonas, o Festival Amazonas de Ópera movimenta o público da cidade e as pessoas que trabalham nele.



O estudante universitário Luiz Adriano Moretti, de 20 anos, estuda música na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e teve que trabalhar no Festival Amazonas de Ópera de 2018. Ele toca contrabaixo acústico.

Sem experiência em ópera, Luiz não sabia que sua vida seria transformada após participar do evento.

“Minha paixão por ópera começou no festival após eu fazer parte da ópera Dessana, juntamente com a orquestra experimental Amazonas Filarmônica. Desde aí, o formato de ópera me chamou a atenção, não apenas por seu estilo musical, mas também por conta da história narrada pelos cantores e atores. Como se eu fizesse uma viagem real a um filme, com sua trilha sonora, atores e a própria história”, relata.

A participação no festival repetiu-se em 2019, no corpo artístico da ópera Ernani. Mas antes dessas apresentações, o jovem não fazia ideia da quantidade de artistas que a ópera engloba.

“Antes de eu participar da ópera, eu não tinha conhecimento do que era esse universo. Nunca tinha visto uma, não saberia dizer se eu ia gostar ou não. Eu escuto música clássica porque está presente no meu dia a dia, mas não tinha participado de nenhum festival até então”, fala.

Para Luiz Adriano Moretti, participar do Festival Amazonas de Ópera foi empolgante. “Os ensaios são bem puxados, mas, no fim, a apresentação vale a pena. O desafio é manter a concentração e foco durante as três horas de concerto e, é claro, aguentar tocar todo esse tempo”, fala.

O estudante universitário sempre gostou de música clássica e tinha aptidão, por isso, resolveu fazer faculdade no curso de Música, mais especificamente bacharelado em instrumento (contrabaixo acústico). Para ele, fazer música clássica com qualidade é um desafio. Ele pretende continuar trabalhando com isso no futuro.

“É mais fácil me perguntar porque não trabalhar com música., já que eu tenho paixão por ela. Amo produzir arte e fazer algo importante com ela. Um sonho que vem se formando em minha mente é ser professor. Vejo-me em pedagogia, mas relacionado à música”, diz.

Para ele, não apenas a ópera, mas todo tipo de arte tem o poder de mudar a vida das pessoas. "É uma maneira de se comunicar, de transmitir sentimentos, de uma maneira que as palavras não conseguem expressar”, ressalta.

Paixão que virou conclusão de curso

O Festival Amazonas de Ópera virou tema de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da pós graduação de Bruno | Foto: Arquivo Pessoal

Esse é o primeiro ano que o historiador Bruno Miranda Braga, de 27 anos, não verá o Festival de Ópera no Teatro Amazonas. Estudando para o doutorado em História Social de Cultura na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o manauara se dedica aos estudos.



“Estar aqui e longe do festival é difícil. Com a homenagem ao centenário do nascimento do Claudio Santoro, compositor e maestro amazonense, eu senti a ausência de não estar aí. Eu amenizo seguindo as redes sociais da Secretaria de Cultura e dos amigos”, fala.

O encantamento pela ópera veio do amor ao Teatro Amazonas. A primeira ópera que Bruno assistiu foi no ano de 2003. Ele gostou tanto de ópera que decidiu estudar história por causa do amor por este tipo de arte.

“Ópera é uma coisa que une tudo que eu gosto. Ela consegue misturar música, a arte cênica, cenografia, figurino e o enredo. Existe um contexto, tem todo um por quê. A ópera tem a ideia de transportar a gente por todo um passado. E viver uma sociedade que um dia já existiu. Isso é a arte”, relata.

Outro ponto que o historiador destaca é a sensibilização que o gênero proporciona. Para ele, emoções como alegria, tristeza e surpresa são transportados para a plateia.

Ópera como gosto musical preferido

Ketlen Sá planeja ir ao Festival ainda esse ano | Foto: Arquivo Pessoal

Em contrapartida, a corretora de seguros Ketlen Sá nunca foi ao Festival. A jovem de 27 anos ama escutar ópera. Ela começou a escutar o gênero quando tinha 16 anos, influenciada por uma amiga que frequentava a mesma igreja que ela.



“Sempre me interessei por instrumentos clássicos, já que aos 13 anos comecei a estudar violão e teclado. Fui refinando meu estilo musical naturalmente aos 16”, fala.

Geralmente, Ketlen é questionada pelo seu gosto musical. Além da ópera, ela inclui músicas relacionadas aos anos 80 e 90 no setlist.

“Apesar de ser bem difícil encontrar pessoas que gostam do mesmo estilo musical, consegui manter minha identidade ao longo dos anos. É possível notar que não há admiração de forma geral, é como se as pessoas achassem inacessível ouvir e apreciar a ópera. O que falta é interesse. Estamos na era digital, não existe música inacessível”, frisa.

Edição: Bruna Souza

