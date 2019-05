| Foto:

Os museus brasileiros são os mais visitados da América Latina. A lista divulgada pela publicação especializada Art Newspaper , da Inglaterra, voltada para o mundo das artes, em abril, traz cinco museus brasileiros na lista dos 100 mais visitados no planeta em 2018. Desses, quatro são Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB): Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Completa o grupo o Instituto Thomie Otake, em São Paulo.

É o maior número entre os países da América Latina. Da região, apenas o México, com um museu mencionado, está na lista. Os demais são da Europa, Ásia e América do Norte.

Para Nelson Colás, diretor de Relações Institucionais da Feambra (Federação de Amigos de Museus do Brasil), o papel do CCBB é essencial. “Os motivos principais para a visitação foram os temas das exposições que gerou interesse nas quatro cidades. Vale destacar que são gratuitas.

Lembramos que todo o ano o CCBB promove exposições relevantes, como Picasso, Jean-Michel Basquiat, entre outros. Essas mostras geram interesse que levam ao hábito da visitação”, afirma.

Para Colás, não é possível comparar as médias de público com outros países, como EUA, França, Espanha. “Não dá para comparar o acervo do MET (Museu Metropolitano de Arte), do MOMA (Museu de Arte Moderna de Nova York), do Louvre, Prado, etc. São únicos”, opina.

Leia mais:

Museu amazônico recebe exposição sobre trajetória de Rui Machado

Novo museu de Manaus resgata identidade da cidade

Confira o roteiro dos principais museus da cidade de Manaus