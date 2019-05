Isis Valverde revela que sua mãe achava que ela era gay

O estilo de se vestir de Isis Valverde só mudou quando ela completou 15 anos de idade e ingressou na carreira de modelo. | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) - Afastada das novelas desde 2017, quando viveu a Ritinha de ‘A Força do Querer’, a artista contou que durante a adolescência, a sua mãe chegou a pensar que ela era homossexual por conta do jeito despojado de ser.



"Certo dia, minha mãe, que nunca teve nada contra a opção sexual de ninguém, disse para o meu pai que achava que eu era gay!”, contou ela que não gostava de vestidos, e curtia subir em árvores e pular muros.

Questionada sobre o primeiro beijo, a mãe de Rael falou tudo. “Eu devia ter uns 12 anos e eu não queria beijar nenhum menino. Os meninos da rua me chamavam de sapatão. Mas nunca beijaria ninguém por pressão. Foi só por minha vontade mesmo, aos 13 anos”, recordou.

O estilo de se vestir de Isis Valverde só mudou quando ela completou 15 anos de idade e ingressou na carreira de modelo. Por conta desse lado moleca, a atriz amou saber que seu primeiro filho era um menino. “Não conseguiria mostrar o lado cor-de-rosa da vida, não teria paciência para ouvir a música Frozen”, admitiu a famosa.

Plena, como sempre, e sem economizar carão, a morena também causou impacto com uma foto no seu perfil pessoal no instagram. Despida do sutiã, a beldade mostrou o quanto está em dia com seu corpo impecável, tendo em vista o fato que em menos de seis meses deu à luz ao seu primeiro herdeiro, Real.

Recentemente, Valverde desembarcou em Alagoas, onde participou de um trabalho magnífico e ostentou suas curvas e uma beleza estonteante nos cliques. Com cenários paradisíacos aos fundos, a artista chegou a ter os cliques comparados a obras de artes.