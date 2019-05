Ferrugem e Xandy de Pilares comandam o 'Ferrugem Sunset' em Manaus

Os primeiros 500 clientes de cada setor adquire os ingressos no valor promocional | Foto: Divulgação

Manaus - Está aberto o lote promocional para o "Ferrugem Sunset", com os maiores nomes do pagode da atualidade, Ferrugem e Xande de Pilares juntos para um Sunset imperdível no dia (9) de junho, na Piscina do Hotel Tropical.

Os ingressos do lote promocional são limitados, sendo 500 para pista (R$55/meia) e 500 para front stage (R$95/meia). Os primeiros 500 clientes de cada setor adquire os ingressos no valor promocional. Os acessos podem ser encontrados online ou nas centrais Alô Ingressos (shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma).

Para os pagodeiros de plantão, Ferrugem canta hits como "Atrasadinha", "Sinto sua falta", "Chopp garotinho", "Pra você acreditar".

E Xande de Pilares também traz seus melhores sucessos do pagode com "Clareou", "Gratidão", "Dono desse amor" e muito mais para todos os marinheiros apaixonados e que gostam de um pagode autêntico curtirem o melhor da festa.

