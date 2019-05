Dia das Mães terá concerto especial no Festival Amazonas de Ópera

Manaus- Para celebrar o Dia das Mães, o 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO) apresentará programação especial, neste domingo (12). Será o “Concerto do Dia das Mães”, com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e o Coral Infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. A apresentação será no Teatro da Instalação, no Centro, às 11h, com entrada gratuita.

O FAO é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da SEC, com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. O evento, que começou no dia (26) de abril, segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio.

Batizado de “Amor Popular Brasileiro: Temas de amor na MPB”, o concerto, que marcará a estreia do Coral Infantojuvenil do Liceu no FAO, apresentará um repertório que promete emocionar as mães e a todos que prestigiarem o evento.

Entre as músicas selecionadas estão “À primeira Vista” (Chico César), “Apenas mais uma de amor” (Lulu Santos), “Perigo” (Zizi Possi), “Minha namorada” (Vinicius de Moraes), “Amor, I love you” (Carlinhos Brown e Marisa Monte), “Por enquanto” (Renato Russo), “Fico assim sem você” (Agnaldo Batista, Marcos Cabral e Samile Figueiredo), “Se todos fossem iguais a você” (Vinicius de Moraes e Tom Jobim), “Sem pecado e sem juízo” (Bernadeth Cidade e Pedro Gomes), “Atrás da porta” (Chico Buarque e Francis Hime) e “Do seu lado” (Nando Reis).

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta a importância de incluir os grupos do Liceu na programação do FAO. “O Liceu tem um papel transformador na vida de muitas pessoas, por meio do ensino da arte. Ter um grupo do Liceu no festival é dar oportunidade para os alunos colocarem em prática tudo o que aprendem nas aulas: o trabalho em conjunto, postura e experiência de palco, além de possibilitar o contato com profissionais”, pontua.

Diretor musical e regente do concerto, o maestro Davi Nunes destaca a tradição da apresentação dentro da programação do FAO. “Todos os anos preparamos um momento para homenagear as mães. Já fizemos repertório só com músicas do Djavan, com canções que têm nome de mulheres, sempre com cuidado de ser diferente”, comenta. “Esse ano nossa temática principal é o amor, porque sinônimo de mãe é amor”, observa.

O maestro ressalta a participação do Coral Infantojuvenil do Liceu. “Será a primeira vez que o Coral se apresentará com a Ovam. E vai ser muito especial. Eles estão participando de tudo: a escolha do repertório foi em conjunto com a Dhijana Nobre, regente do Coral. Das 11 músicas do concerto, nove serão cantadas por eles”, adianta o maestro.

Dhijana comenta sobre a oportunidade dos alunos participarem do FAO. “Eles estão muito felizes porque, pela primeira vez, o Coral Infantojuvenil estará na programação do Festival de Ópera, e numa apresentação especial em homenagem às mães, junto com a Orquestra de Violões. A expectativa é muito grande, e a honra também”, afirma.

A regente adianta que o Coral estará completo na apresentação. “São 45 jovens talentosos, entre 13 e 17 anos, que vão interpretar canções de amor e também declamar poesias de Carlos Drummond de Andrade, de Vinicius de Moraes”, comenta.

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o FAO celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. Também estão na programação “Ernani”, de Giuseppe Verdi; “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi.

Os ingressos para o FAO 2019 estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital ( www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas ), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

A programação do festival abrange ainda o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; o projeto “Ópera Mirim”, que apresenta “L’enfant et les Sortilèges” (“O Menino e os Sortilégios”), de Maurice Ravel, feita com marionetes pelos artistas do Pequeno Teatro do Mundo; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; o concerto do Dia das Mães; e Mulheres da Ópera.

