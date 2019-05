Marvel anuncia datas de lançamento de novos filmes até 2022

A Disney revelou nesta quinta-feira (9) seu calendário oficial de lançamentos para os próximos anos, incluindo produções do Marvel Studios, animações, remakes em live-action, filmes da franquia Star Wars, Pixar e produções que serão lançadas sob o selo Fox.

Embora tenhamos visto uma série de rumores sobre os filmes da Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos, não sabíamos exatamente quando esses filmes chegariam às telonas, mas de acordo com o calendário, dois deles podem ser vistos já no próximo ano.

Como podemos ver, a partir do próximo ano, o estúdio quebrará o padrão de lançar 3 filmes da Marvel por ano, porém devemos levar em consideração que as datas acima não incluem os filmes do Homem-Aranha, que são produções feitas em parceria com a Sony Pictures, com isso, é possível que o padrão seja mantido ao incluírem os filmes dessa franquia.

É preciso lembra também que agora, Novos Mutantes tem o lançamento previsto para 2020, podendo ser essa a razão para só existirem dois filmes anunciados neste ano.

Confira abaixo as datas reveladas pela Disney:

01/05/2020 – Viúva Negra

06/11/2020 – Os Eternos

12/02/2021 – Shang-Chi

07/05/2021 – Pantera Negra 2

05/11/2021 – Deadpool 3

18/02/2022 – Filme Marvel sem título

06/02/2022 – Filme Marvel sem título

29/07/2022 – Capitã Marvel 2

Leia mais:

Manaus concorre com Belém e Porto Velho para sediar parque temático

'Vingadores' é um dos filmes mais procurados em site pornô