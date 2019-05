Vingadores se juntam para tocar brega e viram sensação da internet

Se nos Estados Unidos os super-heróis se juntam para combater o crime, em Belém, no Pará, eles decidiram por algo mais divertido: fazer uma banda e tocar o melhor dos bregas paraenses mais marcantes das décadas de 80 e 90.

Reunindo a nata dos heróis dos quadrinhos e do cinema, a banda recém-criada Os Vingadores do Brega está fazendo sucesso tanto na noite da capital paraense como na internet, onde fotos e vídeos das performances têm sido compartilhados por milhares de pessoas.

A trupe do bem, formada por Batman nos vocais, Homem Aranha na guitarra, uma espécie de Homem Aranha negro no baixo e Deadpool nos teclados, publicou um vídeo do ensaio que rapidamente bombou na rede. A gravação chegou a incrível marca de meio milhão de visualizações.

O sucesso alcançado na internet de forma engraçada e despretensiosa acabou se estendendo aos palcos. O número de shows dos Vingadores do Brega mais do que duplicou e agora a banda já pensa nos próximos passos.

Veja o vídeo:

A banda virou sensação da internet | Autor: Divulgação/ Vingadores do Brega

