Mães solteiras driblam dificuldades e criam filhos que dão orgulho

Mesmo com exemplo de luta, especialistas dizem que os pais não podem deixar de ser responsáveis com a criação dos pequenos | Foto: Reprodução Internet

Manaus – Criar um filho junto com um parceiro já não é uma tarefa fácil. Imagina cuidar de todas as responsabilidades da maternidade sozinha. Além de dedicar, tempo e amor em dobro, as preocupações para a criação e educação dos filhos são inúmeras e expõem a força de mulheres que optaram (ou não) por serem mães solteiras.



"Um grande desafio!". É assim que a agente de saúde, Maria Natalina Bernardo, de 52 anos, define a criação dos dois filhos. Mesmo sem o apoio de familiares, a profissional da área da saúde conta que as dificuldades de criar os filhos sozinha só a motivaram a trabalhar mais.

“Eu nasci em Manaus, mas fui para Santarém ainda criança. Quando voltei para cidade, eu tinha 18 anos e não tinha emprego e nenhuma estrutura certa. Me envolvi com o pai dos meus filhos, mas ele não se importava em saber como nós estávamos. Ele era violento e bebia bastante. Depois, ele foi embora e eu fiquei com as crianças para cuidar. Foi nas dificuldades do dia a dia, com aquelas duas crianças pequenas, que eu encontrei forças e consegui um emprego. Mesmo sofrendo por estar longe durante uma parte do meu dia, eu precisava educar, criar e sustentar meus filhos sozinha”, afirma a servidora.

Hoje, Alan Bernardo, filho mais novo de Maria Natalina, é enfermeiro e já conseguiu a aprovação em vários concursos. Segundo ele, parte do seu desenvolvimento profissional é atribuído aos esforços da mãe.

“Vejo minha mãe como base do meu crescimento profissional e também como cidadão. Sempre tive uma relação mais próxima com ele, do que com o meu pai. Ele é introvertido. Desde pequeno tenho debates e construções positivas com ela. Eu me inspirei nela para me tornar servidor público, tanto pelo altruísmo de servir o próximo, quanto pela estabilidade financeira”, comenta.

Criar um filho com seu parceiro não é tarefa fácil. Imagine agora cuidar de todas as responsabilidades da maternidade sendo mãe solteira | Foto: Arquivo Pessoal

Depois de ter alcançado suas aspirações, Alan deseja retribuir todo o apoio incondicional da mãe, proporcionando uma vida melhor para os dois.



“Hoje em dia, já adulto, e tendo concretizado boa parte dos planos compartilhados com ela, meu maior desejo é consolidar a nossa vida financeira, como forma de retribuição pelo apoio incondicional que ela me deu”, afirma.

Com sua filha mais velha na Europa e seu filho mais novo formado e aprovado em vários concursos, Maria Natalina sente que seu dever foi cumprido.

“Hoje, ao olhar para os meus filhos, eu só sinto alívio de ter feito um bom trabalho com eles”, conta.

Promessa de ser mãe

Movida pela vontade de ser mãe, a dona de casa Mara Ferreira, hoje com 61 anos, fez uma promessa ainda na infância. A parintinense jurou que se não casasse até os 26 anos, ela teria um filho por conta própria. E foi assim que ela deu à luz a comunicadora Bruna Ferreira, de 33 anos.

“Eu sempre quis ser mãe. Carreguei uma promessa que tinha que era ter um filho até meus 26 anos. Quando estava para fazer 27 anos, eu conheci um marinheiro e dois meses depois eu engravidei. Tive uma filha e meu parceiro foi embora. Eu era de Parintins e tive o apoio de uma irmã para cuidar da bebê. Eu tinha que trabalhar para criar ela e sempre quis que minha filha priorizasse os estudos e que soubesse ser independente. Uma das minhas maiores preocupações, mesmo na dificuldade de criá-la sozinha, era que ela pudesse ter contato com a cultura e as artes”, afirma a mãe solteira.

Bruna e Mara cuidam uma da outra | Foto: divulgação

Bruna é a única filha de Mara e conta da importância do exemplo de sua mãe em casa, principalmente, para o seu crescimento pessoal.



“Desde os meus seis anos, eu já cuidava da casa porque eu precisava ajudar minha mãe em tudo. Ela foi meu maior exemplo de esforço para me tornar a mulher e a profissional que eu sou hoje. Agora, eu só penso em retribuir todo o sacrifício dela. Com o passar dos anos e o envelhecimento natural da minha mãe, eu me tornei a 'mãe da casa'. Eu assumi as responsabilidades e só consegui ser uma mulher forte por conta do exemplo dela. Ela nunca desistiu de mim, mesmo nos momentos mais difíceis”, brinca.

Essa configuração familiar representa a maioria dos lares brasileiros. O último dado divulgado, ainda em 2018, aponta que existem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demonstram a força da presença feminina e da ausência paterna na educação dos filhos.

40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e a pesquisa, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2017, expõe o risco de vulnerabilidade social dessas crianças. Mesmo com a história de luta das mães solteiras, especialistas alertam para ausência da figura paterna nas famílias.

A psicóloga Raquel Navarro ressalta a importância do papel do pai no desenvolvimento da criança. "Pode-se observar que os filhos necessitam de apoio e segurança e de valores que naturalmente cabem ao pai transmitir. Os jovens procuram no seu pai um modelo com o qual possam se identificar. Se o pai está ausente, outros modelos virão ocupar esse vazio, com grande probabilidade de não serem modelos propriamente exemplares", afirma a especialista

Pesquisas de universidades americanas apontam aumento de 63% no número de suicídios de jovens criados em lares sem o pai presente. 90% de todas as crianças de rua e aquelas que fogem de casa são de lares sem um pai e 85% das crianças com desordens de comportamento são de lares com essa mesma configuração familiar.

Na Educação também é possível ver indícios de problemas entre jovens "sem pai". 71% desses estudantes largam os estudos no Ensino Médio. "A ausência do pai pode gerar insegurança ou até agressividade para a criança. Na escola, por exemplo, isso pode se refletir através da dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar", explica a psicóloga.

A especialista ressalta ainda que a figura paterna pode ser representada por um tio, um avô ou outro adulto do sexo masculino, que participe da vida da criança e que tenha um vínculo satisfatório com ela.

Edição: Bruna Souza

