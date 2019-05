‘Tosca’ apresenta enredo trágico no 22º Festival Amazonas de Ópera

Em três atos, a ópera é focada nos três personagens principais. | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Intrigas, assassinatos e tortura. A violência e a ação contínua marcam “Tosca”, uma das óperas mais teatrais do compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924). A terceira obra a ser apresentada no Festival Amazonas de Ópera (FAO) estreia neste sábado (11), às 20h, no Teatro Amazonas, e conta a trágica história da cantora Floria Tosca. A montagem do FAO tem a parceria do Teatro Solís, do Uruguai, em produção e cenário.



O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. A abertura foi no dia 26 de abril e o evento segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio.

“Tosca” estreou em 1900 no Teatro Costanzi, em Roma, e é baseada em uma peça do dramaturgo francês Victorien Sardou, de 1887. O enredo narra a trama da célebre cantora de ópera Floria Tosca; do pintor Mario Caravadossi; e do chefe de polícia Baron Scarpia. A ação se passa em 1800, quando a Itália era ameaçada pela invasão do exército de Napoleão Bonaparte.

“É uma das óperas mais cinematográficas de Puccini, uma obra intensa em todos os três atos”, declara o maestro Luiz Fernando Malheiro, que rege e dirige a ópera no Teatro Amazonas. “Tosca” será apresentada pela Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O espetáculo tem duração de três horas.

“Diferentemente de ‘Maria Stuarda’, já apresentada no FAO e em que o canto e a beleza dos versos são mais valorizados que o drama, ‘Tosca’ é uma obra em que a voz é usada totalmente para fins dramáticos. É uma das óperas mais montadas no mundo todo e das mais geniais do repertório deste período, com ação intensa e uma música fantástica”, destaca o maestro.

Em três atos, a ópera é focada nos três personagens principais. Caravadossi e Tosca estão apaixonados, porém o pintor é simpatizante de Napoleão e é perseguido por Scarpia, que é obcecado pela cantora de ópera – criando assim o cenário para uma tragédia. “Os três personagens têm fins trágicos e a ópera é violenta, com cenas de assassinato e suspense. O trio tem uma força dramática muito grande, que envolve o público. Scarpia e Tosca são personagens únicos, que carregam bastante intensidade até o fim”, comenta Malheiro.

Elenco e produção

O elenco de Tosca conta com Daniella Carvalho (soprano), como Floria Tosca; Fernando Portari (tenor), como Mario Cavaradossi; Rodrigo Esteves (barítono), como Barão Scarpia; Wilken Silveira (tenor), como Spoletta; Pepes do Valle (baixo), como sacristão; Fred Oliveira (barítono), como Cesare Angelotti; Moisés Rodrigues (barítono), como Sciarrone; Roberto Paulo (baixo), como o carcereiro; e Davi Lucas, como pastor.

A direção cênica é do renomado diretor Jorge Takla, com cenários de Nicólas Boni, figurinos de Pablo Ramirez e desenho de luz por Fábio Retti.

“Não poderíamos ter um elenco mais qualificado. O trio principal tem uma química fortíssima. Daniella tem um poder de interpretação excelente e já encenou Tosca na Rússia. O Rodrigo Esteves interpreta Scarpia de forma muito inteligente e o Fernando Portari continua sendo o maior tenor brasileiro em ação no Brasil. Pepes do Valle faz um papel curto como sacristão, porém, muito importante. Wilken e Moisés, que são da casa, também estão ótimos como os capangas de Scarpia. Estou bastante contente”, afirma Malheiro.



A direção de cena de Jorge Takla e a parceria com o Uruguai também são destacadas pelo maestro. “O Takla é um dos diretores mais importantes em atividade no Brasil. Já fizemos alguns trabalhos juntos, e essa ‘Tosca’ foi uma produção que ele fez ano passado, no Teatro Solís, em Montevidéu. É uma cenografia bastante simples, com um palco único e irregular, que cria um clima de ansiedade e de conflitos sobre a trama que vai mudando em cada ato. É muito interessante”, diz o maestro.

Ainda segundo o regente de “Tosca”, o público que ainda não conhece a ópera de Puccini se surpreenderá com o enredo. “Aqui no Amazonas, temos um público muito sensível e aberto a novas propostas. A ópera é linda visualmente e a força teatral da obra prende o público do começo ao fim”, pontua.

Após a estreia, “Tosca” terá apresentações nos dias 17 de maio, sexta-feira, às 20h; e 19 de maio, domingo, às 19h, no Teatro Amazonas.

‘Maria Stuarda’, ‘Ópera Mirim’ e Concerto do Dia das Mães

Na sexta-feira (10), às 20h, e no domingo (12), às 19h, será realizada a reapresentação da ópera “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti, dentro da programação do FAO.

No domingo, a programação do FAO contará ainda com mais uma apresentação do projeto “Ópera Mirim”, no hall do Teatro Amazonas, e o Concerto do Dia das Mães, no Teatro da Instalação, com a Orquestra de Violões do Amazonas, direção musical e regência do maestro Davi Nunes. Os dois eventos têm entrada gratuita e serão às 11h.

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o Festival Amazonas de Ópera celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro, com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. A programação conta com “Ernani”, de Giuseppe Verdi, já apresentado; “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi.

Os ingressos para o FAO 2019 estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e por meio do site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

A programação paralela conta com o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; projeto “Ópera Mirim”; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; concerto do Dia das Mães e Mulheres da Ópera.

*Com informações da assessoria

