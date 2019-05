Cantora Fafá de Belém recebe homenagem do Boi Garantido

A cantora chegou às lágrimas e declarou o quanto estava feliz | Foto: Divulgação

Manaus- A cantora Fafá de Belém teve uma grande surpresa, que a deixou emocionada em pleno palco, no show realizado, na noite desta quinta-feira (9), no Dulcila Festas e Convenções na Ponta Negra, Zona Oeste. Representantes do Boi Garantido interromperam o show e prestaram uma homenagem à cantora que recebeu certificado de agradecimento por sua contribuição e apoio a Cultura Popular do Amazonas na divulgação da Toada “Vermelho”, o qual projetou o Festival Folclórico de Parintins para o mundo.

A homenagem surpresa levantou aplausos do público presente, estimando em cerca de 1000 pessoas. A cantora chegou às lágrimas e declarou o quanto estava feliz. "Gente, eu recebi um Certificado do Boi Garantido, que honra, sou apaixonada por essa terra, eu amo o Boi Garantido, o Festival, eu amo Parintins", disse a cantora, emocionada.

O presidente do Boi Garantido Fábio Cardoso, sem poder estar presente, por estar cumprindo agenda oficial em Brasília (DF), fez questão que a homenagem fosse prestada neste momento. “Há mais de 20 anos, a genialidade de Chico da Silva se encontrou com todo o talento e dramaticidade de uma das maiores artistas do Brasil. Fafá de Belém traz consigo toda a carga de uma toada vibrante, que emociona a nação vermelha e branca. Ela conseguiu levar para o mundo a energia e a magia do Festival Folclórico de Parintins”, afirmou Fábio Cardoso.

Show com dos 40 anos de carreira

Fafá de Belém está divulgando pelo país o show "Guitarradas do Pará", em comemoração aos 40 anos de sua carreira. O repertório inclui grandes sucessos como “Sob Medida”, “Nuvem de Lágrimas”, “Abandonada”, “Meu Coração é Brega” e “Meu Disfarce” mas, no show dessa noite de quinta-feira em Manaus, para finalizar o espetáculo, a cantora retornou ao palco para o bis, vestida com uma camisa encarnada, contendo a frase "Meu nome é povão", título da toada de 2019 do Boi Garantido, dos compositores estreantes, Jaércio Anselmo, Bruno Bulcão, Neilor Anselmo e Ricardo Gadelha.

A homenagem prestada pelo Garantido aconteceu nas primeiras notas da toada “Vermelho”, que quando percebidas pelo público, se tornou um momento apoteótico, pois todos se levantaram, vibraram e cantaram a toada de Chico da Silva, imortalizada por ela mesma no Brasil e no exterior.

Neste momento a cantora foi surpreendida com uma homenagem feita pela Diretoria do Boi Garantido. Ainda emocionada, Fafá de Belém encerrou o show falando sobre o elo existente entre o Amazonas e o Pará. "Tenho uma paixão pela cultura amazônica. Nós somos um só povo, somos ligados pelas águas, somos amazônidas".

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Casa das Artes recebe exposição sobre o Festival de Ópera

‘Mulheres da Ópera’ exalta personagens femininos