Marcella Bártholo faz shows em Manaus para divulgar nova música

Manaus - Marcella Bártholo, de 17 anos, está em Manaus até a próxima segunda-feira (13) cumprindo uma agenda de shows para divulgar seu novo single “Absurdo”, lançado no youtube e em todas as plataformas de streamings.

Nesta sexta-feira (10), às 18h, ela participará do "Bazar da Cris", na Arena da Amazônia. E no sábado (11), às 23h, do Augusta Haus, no Arena Mall, ambos na Zona Centro-Oeste da capital amazonense.



Durante sua passagem rápida pela cidade, a ex-The Voice Kids conversou com o Portal Em Tempo sobre o novo clipe e o processo de concepção da música que fala sobre empoderamento feminino. De acordo com a cantora, ela se inspirou em casos que viu na internet envolvendo, principalmente, mulheres.

“Era um sentimento que eu estava guardando dentro de mim faz um tempo e resolvi passar uma mensagem. E ‘absurdo’ fala sobre um tema muito pertinente que é o empoderamento, a independência feminina, e a questão da mulher no topo do mundo. Nós vemos tantas coisas ruins que a música acaba sendo uma boa terapia para falar sobre esse assunto’, explicou.

O clipe, lançado no dia 13 de abril, foi gravado na Avenida Paulista, uma das mais importantes de São Paulo. Segundo Marcella Bárthollo, o processo de criação dele foi bem simples. É que a cantora estava com o irmão dela, Pedro Campelo, pela cidade e resolveram gravar o vídeo ali mesmo.

“Eu e meu irmão fomos a São Paulo para passar apenas um dia. Fomos de manhã, por causa de uma reunião e tínhamos que pegar o ônibus à noite. A reunião acabou cedo e pensamos em ir para a Paulista. Era um dia chuvoso e no meio da semana. A avenida não estava fechada. Foi engraçado porque a gente só botou a caixinha de som. Foi feito na correria, mas o resultado acabou sendo aquele que a gente queria”, disse a cantora.

Morando no Rio de Janeiro com o irmão desde 2018, Marcella Bártholo estava há três meses sem vir a Manaus. Ela chegou na madrugada da última quinta-feira (9) e voltará a cidade maravilhosa na próxima segunda-feira (13). Lá, ela tenta conciliar a rotina de estudos com a carreira artística. Segundo a cantora, ela pretende fazer mais shows em Manaus.

“Estava em cartaz lá no rio com o espetáculo “Cartas para Gonzaguinha”, no teatro Riachuelo, um dos maiores de lá. Por isso que não vim para Manaus. Então, como acabou a temporada pretendo vir mais para fazer outros shows e conectar com meu público aqui”, ressaltou.

