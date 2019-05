Artesão expõem personagens geeks feitos de material reciclável

A Eco Geek apresenta esculturas em biscuit feitas a partir de materiais recicláveis direcionados ao público geek | Foto: Divulgação

Manaus- A Coordenadoria Ocas do Conhecimento Ambiental e da Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Ambientais (Vemaqa), abriu na manhã desta sexta-feira, (10), a exposição “Eco Geek”, no Manauara Shopping, Zona Centro-Sul. A Eco Geek apresenta esculturas em biscuit feitas a partir de materiais recicláveis direcionados ao público geek.



O autor das obras, Renan Nunes, é formado em marketing e desenvolve um trabalho artístico pioneiro na região. Segundo ele, a ideia de propagar essa nova alternativa sustentável, é um novo diferencial do artesanato manauara e agradará diferentes públicos.

“Espero abranger três públicos, os empreendedores, os apreciadores de peças geeks e os artesãos e obter visibilidade e principalmente agradar a todos”, afirmou o artista.



Tudo é feito com material reciclado | Foto: Arquivo Pessoal

“Nosso maior objetivo é fazer o artista ter reconhecimento, mostrar à sociedade o trabalho dele e estimular a outras pessoas a fazerem o mesmo, dando ênfase à sustentabilidade na Economia Criativa”, declarou Virgílio Melo, diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa, da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O evento também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Groot, personagem do filme Guardiões da Galáxia | Foto: Arquivo Pessoal

São 14 obras inspiradas em personagens de filmes, séries e desenhos da cultura pop, em diferentes formatos e tamanhos. A mostra deve ficar aberta até o dia (11), das 10h às 22h, no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), no mezanino do Manauara Shopping.

*Com informações da assessoria

