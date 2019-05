'Vingadores: Ultimato' atinge US$ 2,4 bilhões ameaçando o 'Avatar'

De acordo com as informações do Box Office Mojo, “Vingadores: Ultimato” atingiu a marca de US$2.48 Bilhões em arrecadação global.

Graças a essa aclamação, o longa é agora a maior bilheteria da história do Universo Cinematográfico da Marvel. “Ultimato” agora é a segunda maior bilheteria da história e a terceira maior dos Estados Unidos, onde arrecadou US$723 Milhões.

Com isso, o reinado de “Avatar”, com os seus US$2.78 bilhões, está ameaçado. Tudo indica que o longa da Marvel se torne a maior bilheteria da história do cinema ainda nesta semana.

