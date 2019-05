Saiu! Confira o primeiro trailer de 'Malévola: Dona do Mal'

De surpresa, a Disney divulgou na noite desta segunda-feira (13) o primeiro trailer oficial de ‘Malévola: Dona do Mal’, continuação do live-action estrelado por Angelina Jolie.



A sequência de ‘Malevóla’, filme de 2014, conta com o retorno de Elle Fanning como Aurora. Para completar o time de estrelas, a trama contará com Michele Pfeiffer como a Rainha Ingrith e os atores Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay. Harris Dickinson será o Príncipe Phillip. Outros membros do elenco que retornam do primeiro filme incluem: Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville.

‘Malévola: Dona do Mal’ estreia no Brasil no dia 17 de outubro. O longa é dirigido por Joachim Rønning e escrito por Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Confira o trailer:

Trailer Malévola: Dona do mal | Autor: Divulgação/ Disney

