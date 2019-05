Especial Bruno & Marrone na voz de Luccas Moura, no Vieiralves

Luccas Moura canta sucessos da dupla Bruno & Marrone | Foto: Divulgação

Manaus- O cantor amazonense Luccas Moura, que retorna nesta quinta-feira (16) a Manaus, após oito shows na Europa, é atrações especiais na próxima sexta-feira (17) no Zero92, no Vieiralves. Ele vai cantar os principais sucessos da trilogia musical da dupla sertaneja Brjuno & Marrone.

A noite especial vai contar também com apresentações da DJ May Seven que fará uma viagem musical pelos principais ritmos. No encerramento da noite haverá um show da dupla João Paulo e Mathias.

Luccas Moura é um jovem talento da música local que retornou essa semana da Europa, onde realizou apresentações em Roma, Bruxelas, Torino, Amesterdam e Milano,entre outras. Ele segue o estilo considerado “sertanejo universitário”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Banda Freelance e Daniel Trindade agitam a noite deste sábado