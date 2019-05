'Bandidos na TV': Netflix divulga trailer sobre o 'Caso Wallace'

Trailer da série 'Bandidos na TV' sobre o caso Wallace Souza. | Autor: Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (16) o primeiro trailer da série documental sobre a história do ex-deputado estadual amazonense Wallace Souza. Com direção de Daniel Bogado, a série “Bandidos na TV” contará com sete episódios e a estreia acontece no dia 31 de maio.



A série conta a trajetória de Wallace como apresentador do “Canal Livre”, programa de TV que abordava casos policiais, apresentando denúncias de crime e, muitas vezes, exibindo antes da polícia chegar ao local.

A produção da série promete mostrar cenas inéditas do “Canal Livre”. | Foto: Reprodução

A produção da série entrevistou pessoas ligadas ao programa, como amigos, parentes e fontes policiais, e promete mostrar cenas inéditas do “Canal Livre”.



Wallace Souza foi acusado de chefiar uma facção criminosa e ordenar morte de traficantes rivais para exibir em seu programa. Cassado e preso em outubro de 2009, Wallace passou a sofrer graves complicações no sistema digestivo e após uma parada cardíaca morreu no dia 27 de julho de 2010.

A série contará com sete episódios | Foto: Reprodução

A série "Pacto de sangue", do canal Space, também foi inspirada no caso. O drama estrelado por Guilherme Fontes foi ao ar em 2018.



Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui! 'Irmãos Souza' vão recorrer à condenação: 'Julgar um inocente é fácil'