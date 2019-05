Confira a ordem de apresentação do 63º Festival Folclórico do AM

Manaus- O Les Artistes Café Teatro, situado no Centro Histórico de Manaus, sediou na noite desta terça-feira (14), o sorteio de apresentação dos grupos folclóricos das categorias Prata e Bronze que participarão do 63ª Festival Folclórico do Amazonas, realizado pela Prefeitura de Manaus. Representantes dos grupos acompanharam o sorteio da ordem de apresentação por categorias. O festival acontecerá de 5 a 16 de julho, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

A ordem previamente determinada pode ser alterada caso haja interesse dos participantes. A alteração só poderá ser realizada entre grupos da mesma modalidade, em comum acordo. A formalização do pedido de troca deverá ser realizada até sexta-feira, (17), no protocolo da sede da Manauscult, na avenida André Araújo, no Aleixo, zona Centro-Sul da capital. O resultado final da ordem de apresentação dos grupos folclóricos será publicado entre os dias (20) e (24).

Festival Folclórico do Amazonas

A Prefeitura de Manaus publicou na edição 4.593 do Diário Oficial do Municipio (DOM) do dia 9 de maio, o edital de chamamento público para o 63º Festival Folclórico do Amazonas prevê concessão de apoio financeiro para a apresentação de grupos folclóricos integrantes das categorias Prata, Bronze e bumbás categoria Ouro Master A.

Este ano, até 72 grupos folclóricos poderão receber apoio, conforme relação divulgada. Serão R$ 954.746, divididos entre três grupos da categoria boi-bumbá Master A, que poderão ser contemplados com apoio financeiro de até R$ 99.582; 61 grupos na categoria Prata, com valor individual de R$ 10 mil e 23 grupos da categoria Bronze que, anteriormente, não recebia nenhum apoio financeiro e passou a ser apoiada em 2017 com o valor de R$ 2 mil por grupo.

As propostas poderão ser apresentadas diretamente, caso constituam-se formalmente enquanto Organização da Sociedade Civil (OSC), ou por meio de entidade cujos objetivos sejam voltados ao objeto do edital, que ficará aberto para o recebimento de propostas por 30 dias, a contar da data de sua publicação. Além do DOM, o edital completo também pode ser consultado do site institucional da Manauscult, disponível no link: Manauscult

*Com informações da assessoria

