Orquestra de Violões do Amazonas emociona público em comunidade do AM

Manaus - Morador da comunidade do Tumbira, situada na Região de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, o aposentado Raimundo Antério Alves, de 72 anos, assistiu, pela primeira vez, à apresentação de uma orquestra nesta quinta-feira (16). Ao lado de outros comunitários e também de turistas, ele conferiu o concerto da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), que a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), levou para a localidade, a cerca de 90 minutos de lancha de Manaus.

O espetáculo foi uma ação paralela do 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO) que começou no dia 26 de abril, segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio.

“Eu achei maravilhoso. Nasci e cresci no Tumbira e nunca tinha visto assim de perto alguém tocando esses instrumentos, foi a coisa mais linda”, disse Antério.

Além dele, a pequena Vitória Maria, de 9 anos, também teve o primeiro contato com uma orquestra no evento. “Queria muito aprender para tocar violão na minha igreja. Lá ninguém toca, eu seria a primeira”, revelou.

O desejo da menina é compartilhado por muitos outros estudantes da comunidade, segundo a professora Izolena Garrido, de 45 anos. “Os alunos do Tumbira têm aulas de artes e manifestam muito interesse, sobretudo por violão e teclado. Essa apresentação reforça neles o sonho de chegar a tocar esses instrumentos”, avaliou.

O encantamento pela música de alta qualidade, em meio à natureza, emocionou não só os comunitários, mas turistas que estavam conhecendo a região, como a psicoterapeuta paranaense Cristine Keller, de 53 anos, que veio ao Amazonas pela primeira vez. “Conhecer a região está sendo uma experiência incrível, e ter a oportunidade de assistir a uma apresentação como essa é um verdadeiro presente. Não conhecia ainda orquestra de violões, e foi sensacional”, elogiou.

Mas o concerto em cenário diferenciado não empolgou apenas a plateia, como destacou a solista da Ovam, Jessyca Paiva, que interpretou canções como “Trevo”, “Canoeiro” e “Flor de Tucumã”. “Com certeza Tumbira já está entre as minhas apresentações mais especiais. O carinho do público, a emoção, foi tudo muito diferente”, afirmou.

Ressaltando a beleza natural do cenário, o maestro Davi Nunes, regente da Ovam, revelou que o repertório do concerto foi pensado especialmente para a ocasião. “Escolhemos músicas bem populares, mesclando canções nacionais e internacionais famosas com a nossa identidade. A reação do público nos emocionou. Como orquestra amazonense, tocar em comunidades como Tumbira tem um significado único para nós”.

A secretária executiva da SEC, Sigrid Cetraro, reforçou que a descentralização das atividades está entre as diretrizes da atual gestão. “Queremos levar cultura para todo o Estado. Chegamos pela primeira vez em Tumbira e vamos ainda mais distante”, ressaltou, lembrando que os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant recebem, nesta sexta-feira (17) e sábado (18), respectivamente, o espetáculo “O Menino e os Sortilégios”, do projeto “Ópera Mirim”, ainda dentro da programação do 22° FAO.

Para o superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana, atividades culturais despertam nos jovens de comunidades ribeirinhas o interesse pela arte. “Isso pode acabar desenvolvendo uma atividade que sirva pra reforçar a geração de renda e emprego, em especial aquelas voltadas para o turismo, especialmente em localidades como Tumbira, com grande vocação turística”, pontuou.

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o FAO celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. Também estão na programação “Ernani”, de Giuseppe Verdi; “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi.

Os ingressos para o FAO 2019 estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas), com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

A programação do festival abrange ainda o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; o projeto “Ópera Mirim”; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; o concerto do Dia das Mães; e Mulheres da Ópera.

