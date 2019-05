Sandy & Junior embalam campanha para o Dia dos Namorados

Brasil - A dupla Sandy & Junior que retornou aos palcos recentemente para fazer uma marotona de shows pelo Brasil, incluindo Manaus, anunciou, na quinta-feira (16), no Instagram, que o famoso hit "Turu turu" irá embalar a campanha publicitária da dupla de perfumes (masculino de feminino) Químicas de Humor da Natura. A marca sustenta que as fragrâncias podem ser usadas em conjunto.

Ambas as fragrâncias possuem a nota olfativa de Romã, fruta que simboliza o amor (os gregos consideravam-na como símbolo do amor e da fecundidade e foi consagrada à Deusa Afrodite, pois acreditava em seus poderes afrodisíacos).

Inspirado na reação que acontece quando o amor está no ar, Química de Humor Feminino é a mistura perfeita entre as notas de romã, fruta explosiva e afrodisíaca, com o contraste da piper, uma pimenta da biodiversidade brasileira, que esquenta e surpreende. Uma fórmula secreta com muito amor e um toque de humor na dose certa. Além da romã e do piper, Química de Humor Masculino também traz uma mistura de notas amadeiradas, perfeito para quem gosta de fragrâncias mais marcantes.

Dupla anunciou, ontem, no Instagram que música "Turu turu" irá embalar comercial | Foto: divulgação

“Químicas de Humor são nossas interpretações sobre a fórmula secreta do amor, com um toque de humor na dose certa”, explica Verônica Kato, perfumista exclusiva da Natura. A especialista ainda explica que as duas fragrâncias, quando sobrepostas na pele podem resultar em até três combinações de cheiros. “As fragrâncias podem se misturar em borrifadas sob a pele ou durante um abraço, na vontade de sentir o outro. Ao se encontrarem, a química se potencializa”, afirma a perfumista da marca.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Orquestra de Violões do Amazonas emociona público em comunidade do AM

Confira a ordem de apresentação do 63º Festival Folclórico do AM |