Livro “A Ilusão do Fausto” comemora 20 anos de lançamento

Manaus - O Instituto, Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA) realiza nesta sexta-feira (17), a partir das 19h, a 2ª edição projeto, “Livro, Tacacá e Violão”. Na ocasião, estará sendo lançada a 3ª edição do livro “A Ilusão do Fausto - 1890-1920” da historiadora e professora, Edinea Mascarenhas Dias, após 20 anos de sua primeira publicação, em 1999. O livro é publicado pela Editora Valer e tem caráter comemorativo.

A obra que revela uma visão crítica do período luxuoso das grandes obras e monumentos históricos da Belle Époque e que mostra o lado obscuro e escondido desse processo de modernização ganhou reedição em 2007 e agora em 2019 na sua 3ª edição contou com registros de grandes personalidades e pesquisadores da Amazônia, incluindo Milton Hatoum; Marilene Corrêa; José Aldemir de Oliveira; Aldisio Filgueiras; Renan Freitas Pinto, entre outros grandes nomes, importantes para uma melhor análise e compressão do contexto histórico do livro.

“Os artigos publicados no momento do lançamento da 1ª Edição incluídos nesta 3ª edição representa a visão de especialistas de áreas diferentes das ciências humanas. São olhares sobre a obra que ajudam muito ao conhecimento e compreensão do conteúdo do livro e da proposta do trabalho”, observa a autora.

De acordo com Edneia Dias, o livro aborda não a imagem que se teve, mas a que ficou registrada na memória da cidade e na historiografia, que produziram efeitos de verdade, silenciando os que foram vencidos e excluídos desse processo civilizatório.

“Historiando os aspectos negativos resultado dessa urbanização aponta-se também na Ilusão do Fausto uma cidade que apesar de seu enriquecimento com a borracha e sua modernidade conviveu com problemas sociais de toda ordem. O foco, a direção, a escolha foram conduzidos por muitas leituras e pesquisas nas fontes documentais”, diz a historiadora.

Segundo a avaliação do escritor Milton Hatouam, a “A Ilusão do Fausto - 1890-1920” é um estudo pioneiro sobre uma cidade, que foi planejada e construída para atender a uma demanda do capital internacional. Milton diz que muito se comentou ou escreveu sobre o espaço embelezado da cidade: suas praças, seus monumentos, seus edifícios suntuosos, dotados de estilos superpostos, importados da Europa, mostrando apenas uma cidade revelada em fotografias e cartões postais.

“Mas há uma zona de sombra, escondida ou muito pouco revelada nesse urbanismo pretensamente grandioso, espelhado na Paris do prefeito Hausssmann. Trata-se da outra face da “urbs”, uma face nada edificante da mesma fisionomia urbana: a Manaus dos excluídos. Ou seja, a dos pobres, miseráveis, imigrantes, enfermos e loucos”, cita.

Edinea ressalta ainda que a questão é como compreender o constituir de uma cidade, considerando que muitos silêncios foram impostos à sua memória.

“A partida em busca da cidade real para a construção desta escrita fez-se com um minucioso estudo, interrogando-se os códigos de posturas, decretos e regulamentos estaduais e municipais, relatórios dos chefes de repartições, as mensagens dos governadores e intendentes, os jornais de grande e pequena circulação e as leituras dos viajantes. As evidências apresentadas por esses documentos serviram para testar muitas hipóteses”, destaca.

Edinea Mascarenhas Dias possui mestrado em História pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo, foi fundadora do curso de História da Universidade Federal do Amazonas, professora vistante da Universidade Federal do Pará, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais do INPA, fundadora do Museu Amazônico da UFAM.

Com um currículo vasto também foi pró-reitora de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Amazonas, entre junho de 2007 a junho de 2010, responsável pelo reconhecimento de 33 cursos da Instituição. Membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Amazonas, de junho de 2007 a dezembro de 2010. Tem experiência na área de História, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: urbanização, cidade, história social, historicidade do trabalho, ciências urbanas e sociais.

O IGHA, fica localizado na Rua Bernardo Ramos, Centro.

