Joelma se apresenta em super show no próximo sábado (25), em Manaus

Manaus - A cantora Joelma vai se apresentar no próximo sábado (25), em um mega show que promete agitar a capital amazonense. O evento acontece a partir das 21h na casa de shows Copacabana, localizada na avenida do Turismo, na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Além dela sobem ao palco o cantor Wanderley Andrade e a Banda 007.

Além de cantora, Joelma da Silva Mendes é compositora, estilista, empresária, coreógrafa e dançarina. Ela nasceu em Almeirim, no Pará, em 22 de Junho de 1974. Joelma começou a carreira aos 19 anos, em Belém, na Banda "Fazendo Arte", onde fez shows por algumas cidades. O sucesso a nível nacional chegou com a Banda Calypso onde fazia parceria com seu ex marido Chimbinha. Atualmente, em carreira solo, Joelma volta à Manaus.

Banda 007 é uma banda de arrocha e brega pop, com influências de ritmos, formada em Belém, no ano de 2007, pelo musico e produtor Weslley Barbosa, mais conhecido como "Macaxeira". No início a divulgação do trabalho só se restringia à capital do Estado, Belém. A banda atualmente desfruta o sucesso de um grande trabalho e começa a firmar sua carreira no Norte do Brasil ganhando seu espaço no mercado.

O cantor Wanderley Andrade nasceu em Jarí, no distrito de Almerim, ele canta desde os 14 anos de idade, quando começou, como calouro, em apresentações nas matinês dos clubes da cidade. Inspirado pelo som dos Beatles e Elvis Presley, foi crooner de bandas, ganhou concursos de karaokê, e seguiu uma longa carreira que registra shows em casas noturnas e hotéis de grande porte. Sempre cantando para diversos públicos, principalmente turistas, o que lhe deu a experiência de interpretar em inglês, espanhol, francês e italiano.

