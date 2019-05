Fãs amazonenses de GoT comentam quem pode assumir o Trono de Ferro

Game of Thrones terminará no próximo domingo | Foto: Reprodução





Manaus - O último episódio da série Game of Thrones irá ser exibido no próximo domingo (19) pelo canal de televisão HBO. Sucesso mundial, a série terminará na 8ª temporada e finalmente saberemos quem irá sentar no tão disputado Trono de Ferro dos Sete Reinos, símbolo principal da série.



Desde 2011, vimos alianças e conflitos entre as famílias nobres dinásticas para reivindicar o trono ou lutando pela independência. Durante todo esse tempo, a série ficou conhecida pelos personagens fortes, desfechos, frases de efeitos e rendeu vários memes.

A série foi bem recepcionada pela crítica, mas a última temporada tem causado um certo “rebuliço” entre os fãs. E, como toda “season finale”, os fãs já conversam sobre como será o final da história. Confira o trailer divulgado pela HBO:

HBO soltou apenas algumas imagens do episódio final de GoT | Autor: Reprodução

Suposições



Para a professora de Educação Física, Luciana Barbosa, de 33 anos, quem deve ganhar toda essa disputa é o Bran Stark, considerado uma incógnita por alguns fãs da série em conversas sobre GoT.

“Estou ansiosa pelo fim apesar de tudo ir bem diferente do que eu gostaria, mas não seria GoT. Minha aposta é o Bran. Acho que ele está manipulando as pessoas pois ele é o corvo de três olhos, então, ele pode tomar a consciência das pessoas”, comenta a professora.

Professora aposta em Bran Stark | Foto: Arquivo Pessoal

Mas, para ela, quem deveria estar nesse lugar seria a Daenerys Targaryen, um dos personagens mais queridos e polêmicos da série.



“Ela fez o que podia. Perdeu praticamente tudo e conquistou de volta para agora a colocarem como uma ‘mad queen’ (rainha louca, em tradução livre)”, comenta.

A mãe dos dragões é uma das personagens prediletas da professora juntamente com Melisandre. Mas é Cersei Lannister que provoca uma onda de sentimentos nela.

“Game of Thrones nos faz amar e odiar as personagens de tão profundos e intensos que são. Tipo Cersei. Eu a amo e a odeio na mesma intensidade. Consegue entender essa loucura? Got tem esse gosto agridoce”, fala a educadora.

Luciana Barbosa acompanha a série desde o primeiro episódio e leu todos os livros também. Ela é um dos milhares de fãs que Games of Thrones deixará órfão. O consolo dela serão os livros que ainda serão lançados e que podem tomar rumos diferentes da série.

“Irei sentir falta das surpresas, de como tudo acontece da forma como nós nunca esperamos. Pelo menos, era isso que acontecia até a 5ª temporada. É uma série com personagens femininas fortes e marcantes”, ressalta.

Ela também comenta que sentirá fala da personagem predileta, Daenerys, e dos dragões. Mas, acima de tudo, da fantasia que Game of Thrones passa ao espectador. “É muito além do comum ao qual nós estamos acostumados”, diz.

Game of Thrones também é conhecido por suas várias mortes. Uma delas é a de Ned Stark, logo na primeira temporada. Fato esse que ainda assombra a fotógrafa Ana Gabriela dos Santos, de 22 anos.

“A morte do Ned ainda me assombra. É a mais injusta da série porque ele foi lá para se desculpar pelo cachorro da filha dele. O Joffrey decapitou-o só por isso”, comenta.

Para ela, Ned deveria assumir o Trono de Ferro, mas como ele morreu na primeira temporada, ela continua torcendo pela família e aposta em Arya para assumir o trono, personagem que, de acordo com a fotografa, teve uma boa evolução desde que o pai foi assassinado.

“Acho que a Daenerys irá morrer porque ela está insana. Não a culpo, pois foi estuprada, vendida e aconteceu muitas coisas com ela. Isso mexe realmente com o psicológico de alguém”, fale.

Ana Gabriela dos Santos aposta em Arya Stark | Foto: Arquivo Pessoal

Como todo bom fã, ela sentirá falta de vários aspectos da série, principalmente da aclamada abertura da série.



“Sentirei falta da Daenerys enloquecendo, da Cersei sendo uma pessoa muito ruim (juro que esperava que alguém fosse matar ela) e de ver o Joffrey morrendo porque eu o odiava”, comenta.

O promotor de vendas Felipe Bonfim, de 26 anos, também possui a opinião de que os Starks merecem o trono pela história de superação durante a saga, principalmente os personagens de Arya e Bran.

“Eu acho que o Jon Snow levará o trono de ferro. Porém como é Game of Thrones, tudo pode acontecer”, fala.

Felipe Bonfim aposta em Jon Snow | Foto: Arquivo Pessoal

Ele não começou a assistir na primeira temporada, mas na véspera da segunda, maratonou e entrou para o time dos fãs de GoT. Principalmente, àqueles que não gostaram da morte de Cersei no último episódio.



“Jamie e Cersei deveriam ter uma morte mais gloriosa. Um simples soterramento me deixou frustrado”, comenta.

Apesar de torcer e ser da casa Stark, o promotor de vendas sentirá falta dos Lannisters e de todo o ambiente da série.

“Eu gosto muito da estrutura em si. Como eles trouxeram a essência dos personagens dos livros para a TV. Todo o trabalho com o CGI para transformar as locações nas cenas de batalhas. Sentirei falta dos lobos, dos dragões e das cenas de batalhas”, comenta.

Exibição Gratuita

No próximo domingo (19), a partir das 12h, o 1Minuto Nerd e a Casa Geek estarão com uma programação no Manaus Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul voltada aos amantes da série.

O evento é gratuito e terá gincana, feirinha Geek, bate-papo e terminará com a exibição do último episódio da série.

