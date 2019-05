JM Puxado e Dorgival Dantas celebram maior Arraiá do Norte dia (8)

Manaus- Já estão à venda os ingressos para o “Arraiá dos Milagres”, com show de JM Puxado e Dorgival Dantas, que acontece no dia (8) de junho, no Podium da Arena da Amazônia.

Os ingressos para pista e front stage podem ser adquiridos online e nas centrais do Alô Ingressos nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

O “Arraiá dos Milagres” será comandado por JM Puxado e Dorgival Dantas, duas vozes marcantes do forró pé de serra e apaixonado.

Os forrozeiros garantem que o público vai dançar coladinho e aproveitar um repertório recheado de canções marcantes para todos receberem o milagre do amor sob as bênçãos de Santo Antônio, o santo casamenteiro.

O cantor revelação do forró pé de serra JM Puxado também traz sucessos que resgatam o xote, cantando músicas atuais e antigas, como ‘Tarde demais’, ‘Tá com medo de amar’ e ‘Sala de Reboco’.

E o consagrado poeta do forró, Dorgival Dantas, acompanhado de seu acordeão, puxa o fole com canções como ‘Me dá um beijo, ’‘Paixão errada’, ‘Tarde demais’, ‘Destá’ e ‘Coração’, para fazer casados e solteiros dançarem o melhor tome xote no maior Arraiá do Norte.

