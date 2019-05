Roberta Miranda desabafa sobre término de namoro de oito anos

Roberta Miranda falou pela primeira vez sobre o término de seu namoro, que durou quase uma década | Foto: Thiago Fernando

São Paulo - Roberta Miranda falou pela primeira vez sobre o término de seu namoro, que durou quase uma década. A cantora afirmou "ter amado por dois” no seu último relacionamento. Além disso, ainda confirmou que voltou a cuidar do seu ‘poderoso’ corpo. A revelação foi feita durante o programa durante o programa Roberto Justus +, na Record.



Atração confirmada da virada Cultural Paulista que acontece neste final de semana, a cantora revelou que apesar de sempre cantar sobre romantismo, nunca sonhou em se casar de véu e grinalda em uma igreja. Ela terminou recentemente um relacionamento de oito anos.



"Nunca me casei e nunca quis casar. Fico vendo as pessoas que fazem uma festa linda e depois de um tempo o castelo se desmorona. A cerimônia não é o mais importante. Eu tive um relacionamento longo, que terminou recentemente. Não tenho vergonha de falar que eu amei por dois. Uma hora falei: 'Opa, tenho que me valorizar e cuidar mais de mim'. Não virei as costas para essa pessoa, continuo respeitando e ajudando. Tem que ter respeito pela história que tivemos. A falta de respeito pela história do casal também é responsável pelo número de feminicídios que vemos."

Atualmente em turnê com De Mãos Dadas e divulgando a canção Saudade Infinita, ela selecionou sucessos dos mais de 30 anos de carreira para o evento cultural deste fim de semana. Roberta garante que será um show muito animado.

"A gente coloca sempre algo diferente no repertório. Tenho oito repertórios diferentes. É show muito para cima, não é parado e só com músicas de 30 anos atrás. Neste de São Paulo vai ter muitos sucessos, muito sertanejo, forró e músicas dançantes. Acho que a Virada Cultural é muito importante para a gente porque um país sem cultura e sem educação não é um país de memória", diz ela.

Para manter o pique aos 62 anos, Roberta tem há um mês e meio malhado com um personal trainer e combinado musculação, com esteira e step. "Brinco que sou a Roberta Fitness. Depois de trabalhar o dia inteiro, chega à noite e faço musculação, esteira. Acho importante a mulher tirar uns 30 minutos de seu dia para ela. Tem de dar um tempo, mandar o maridão e os filhos fazerem alguma coisa, e deixarem você fazer algo para o seu bem, para a sua saúde e físico", conta ela, que sentiu benefícios do seu condicionamento após a mudança de hábitos.

