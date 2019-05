Arrebatadora Tosca ganha vida na pele da soprano Daniella Carvalho

Manaus - Dramática, ciumenta, intensa. Quem assiste à soprano Daniella Carvalho dando vida à personagem principal de “Tosca” se depara com uma interpretação que arranca elogios de quem a prestigia.

Com um enredo cheio de tensão, paixão e tortura, e um elenco formidável, o espetáculo será apresentado novamente neste domingo (19), às 19h, no Teatro Amazonas, como parte da programação do 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO). “Tosca” estreou no FAO no dia 11 deste mês e foi reapresentada na última sexta-feira (17).

“Achei muito legal essa ópera. Não imaginei que terminaria assim. E teve de tudo! Amor, brigas, tortura. A intérprete de Tosca tem uma presença de palco maravilhosa. Não consegui desgrudar os olhos em nenhum momento”, disse Paula Silva, que foi assistir à segunda récita da ópera.

Um sonho

“Tosca é uma história arrebatadora de uma mulher forte que Puccini tão genialmente musicou de uma maneira que prende a atenção do começo ao fim da obra. É o sonho de todo soprano”, conta a solista Daniella Carvalho, que interpreta a personagem pela quarta vez.

Foco em três personagens

Em três atos, a ópera é focada nos três personagens principais. Mario Caravadossi (Fernando Portari) e Floria Tosca estão apaixonados, porém o pintor é simpatizante de Napoleão e é perseguido por Scarpia (Rodrigo Esteves), que é obcecado pela cantora de ópera. Assim fica criado o cenário para uma tragédia.

Daniella diz que, para interpretar Tosca, é preciso muita maturidade vocal. “Esse papel exige, também, maturidade técnica e interpretativa. Como tem muitos matizes de personalidade e de som, é preciso saber escolher o que usar e onde”, ressaltou.

História de Tosca

“Tosca” estreou em 1900 no Teatro Costanzi, em Roma, e é baseada em uma peça do dramaturgo francês Victorien Sardou, de 1887. É uma das óperas mais cinematográficas de Giacomo Puccini e, no FAO, ganha vida com a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O espetáculo tem duração de três horas.

De acordo com a soprano, a preparação para uma apresentação dessa magnitude é diária. “Eu me preparo física e intelectualmente. Tem que se saber bem a partitura, colocar o papel ‘in gola’, como se diz na ópera – confortavelmente no corpo e na voz da personagem, ler sobre a obra e em quem foi baseada, ouvir as tradições... E aí escolher como vai ser a minha Tosca. Ela traz a minha história de vida e experiências para o personagem e fisicalidade, para me tornar um corpo emprestado para ela surgir”, revelou.

Os ingressos para o FAO 2019 estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas , com valores que vão de R$ 2,50 a R$ 60.

Festival Amazonas de Ópera

Sobre o 22º FAO

Em 2019, o Festival Amazonas de Ópera celebra o centenário de nascimento de Claudio Santoro, com a apresentação da ópera “Alma”, do compositor e maestro amazonense. A programação conta com “Ernani”, de Giuseppe Verdi, já apresentado; “Maria Stuarda”, de Gaetano Donizetti; “Tosca”, de Giacomo Puccini; e “Mater Dolorosa”, baseada na cantata “Stabat Mater Dolorosa”, de Giovanni Pergolesi.



A programação paralela conta com o Recital Bradesco, com canções compostas por Claudio Santoro; projeto “Ópera Mirim”; o encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”, voltado para apresentar dados e casos de sucesso sobre a Indústria da Ópera na América Latina; concerto do Dia das Mães, já ocorrido, e “Mulheres da Ópera”.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros, além do Teatro Bradesco em São Paulo. Fazem parte do calendário 2019 atrações como o musical “O Fantasma da Ópera” e o Natal do Bradesco, em Curitiba.

Realização do Governo do Amazonas

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. A abertura foi no dia 26 de abril e o evento segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até 30 de maio.



*Com informações da Assessoria de Imprensa

