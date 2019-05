Fotógrafas participam de ciclo de palestras da exposição ‘Loquaz’

Artistas buscam mostrar suas inspirações com as fotografias. | Foto: Michell Mello

Manaus - As fotógrafas Selma Maia e Nara Nascimento participaram na manhã de sábado (18), no Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, do ciclo de palestras da exposição fotográfica “Loquaz”, mostra que segue aberta para visitação no mesmo local até o dia 30 de junho e que é composta por registros inéditos que refletem a eloquência da força da mulher contemporânea.



Com o tema “Selma Maia por Selma Maia”, a fotógrafa – que tem duas obras expostas na Loquaz – apresentou alguns trabalhos marcantes desenvolvidos ao longo de sua carreira. “Além da minha trajetória de exposições e concursos, mostrei um pouco das características do meu trabalho e das minhas referências, que são fotógrafas que tenho estudado ao longo do tempo”, explicou.

A outra palestra do dia mostrou o trabalho de Claudia Andujar, fotógrafa e ativista suíça naturalizada brasileira, que, desde a década de 1970, se dedica à defesa dos índios Yanomami. "Nós vimos um pouquinho do desenvolvimento do processo dela, como é que foi o contato, por que ela fotografa os indígenas, por que ela fotografa as minorias”, contou Nara, responsável pela apresentação.

As duas palestras fazem parte do projeto “História de Vida dos Fotógrafos”, desenvolvido dentro do Núcleo de Fotografia e Vídeo do Amazonas (NFVA), da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). A próxima apresentação do ciclo de palestras da Loquaz será feita por Anne Lucy, que abordará o tema “Fotografia de Parto”, no dia 1º de junho, no Palácio da Justiça, às 10h.

Iniciada no dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a exposição fotográfica Loquaz segue até o dia 30 de junho. A visitação pode ser feita de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 9h às 14h, na sala desembargador Sá Peixoto, também no Palácio da Justiça.

*Com informações da assessoria

