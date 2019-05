Dr. Rey vem a Manaus para lançar seriado sobre a região

Dr. Rey começou a gravar o seriado em março, desembarcando em Manaus para seu lançamento. | Foto: Reprodução

Manaus – Os amantes da Amazônia vão ganhar um presente pra lá de especial. O médico Roberto Miguel Rey Júnior, o Doctor Rey, popularmente conhecido como Dr Holywood, estará na cidade no próximo sexta (24), para divulgar o seu novo seriado “On the road”. O seriado será lançado no Hotel da Vinci, localizado na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

De acordo com a coordenadora local da produção no Amazonas, Oreni Braga, as filmagens tiveram início no mês de março deste ano em Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Ainda segundo a coordenadora, a finalidade do seriado é trazer uma mensagem de conscientização sobre saúde e longevidade como viver bem com o seu corpo.

Braga destaca que Doctor Rey escolheu o Amazonas devido a grandeza e diversidade de plantas existentes na região e em como isso pode ajudar na longevidade da humanidade, além de mostrar as belezas e riquezas da Amazônia.

