'John Wick' supera 'Vingadores: Ultimato' em fim de semana de estreia

Um único homem foi capaz de derrubar o mais poderoso grupo de heróis do universo do topo das bilheterias da América do Norte. O filme "John Wick 3: Parabellum" foi mais assistido neste fim de semana do que "Vingadores: Ultimato", que estava há semanas em primeiro lugar. Mas a produção sobre o Homem de Ferro e companhia se aproximou mais do recorde de maior arrecadação com ingressos de todos os tempos.

"Vingadores" acumulou um total estimado em 29,4 milhões de dólares em seu quarto fim de semana de exibição, segundo dados provisórios divulgados neste domingo (19) pela empresa especializada Exhibitor Relations, arrecadando um total mundial de 2,610 bilhões, atrás apenas dos 2,79 bilhões obtidos por "Avatar" em 2009.

Já a terceira parte da saga de "John Wick", da Lionsgate, obteve 57 milhões de dólares neste fim de semana.

Neste novo capítulo da produção, protagonizada por Keanu Reeves, o aposentado assassino de aluguel é perseguido por um exército de criminosos após ser oferecida uma recompensa por sua morte.

O terceiro lugar ficou com "Pokémon: Detetive Pikachu", um filme infantil dos estúdios Warner Bros baseado numa série de desenho exibido na TV, que conquistou 24,8 milhões de dólares.

A lista com os dez filmes mais assistidos no fim de semana é a seguinte:

- "John Wick 3: Parabellum" (57 milhões de dólares)

- "Vingadores - Ultimato" (29,4 milhões de dólares)

- "Pokémon: Detetive Pikachu" (24,8 milhões de dólares)

- "Juntos Para Sempre" (8 milhões de dólares)

- "As Trapaceiras" (6,1 milhões de dólares)

- "The Intruder" (4 milhões de dólares)

- "Casal Improvável" (3,4 milhões de dólares)

- "O Sol Também é uma Estrela" (2,6 milhões de dólares)

- "As Rainhas da Torcida" (2,1 milhões de dólares)

- "UglyDolls" (1,6 milhão de dólares)

